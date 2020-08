Visé par une procédure pénale, Gianni Infantino (FIFA) s’explique !

Teungueth Fc ira en Afrique. Ainsi en a décidé le comité directeur et en voici les raisons dans ce communiqué officiel. #ALLEZRIO 💪 #liguepro#fsf#caf pic.twitter.com/GQ3fP4Tokr — Teungueth Football Club (@TeunguethFc) August 3, 2020

Désignés par le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) pour disputer la Ligue des Champions, Teungueth Fc compte bien jouer sa partition. «Quand on participe à une compétition, c’est pour aller le plus loin possible, mais il y a les réalités du football. Pas juste de la participation», estime Babacar Ndiaye sans plonger dans l’euphorie. Car le patron du Tfc est conscient que depuis l’avènement de la Coupe d’Afrique des clubs champions en 1964 devenue Ligue des Champions de la Caf depuis 1997, la Coupe des clubs vainqueurs de coupe et la Coupe de la Caf qui ont fusionné en 2004 pour devenir Coupe de la Caf Total, les années se suivent et se ressemblent toutes ou presque pour les clubs sénégalais, éliminés dès les phases préliminaires. Le dernier fait d’armes continental d’une équipe sénégalaise remonte à 2004, avec une demi-finale de Ligue des champions disputée par la Jeanne d’Arc qui avait été éliminée par l’Étoile du Sahel. «Depuis 2004, aucun club sénégalais n’a réussi l’exploit de la Vieille Dame, donc on ne va pas avoir la prétention de dire que nous ferons ce que personne n’a fait, mais nous mettrons tous les moyens de notre côté», assure Babacar Ndiaye qui sait ce qui attend son club dans cette compétition. «Quand vous rencontrez des équipes comme le Stade tunisien ou l’Espérance de Tunis qui a un budget de 2 millions d’euros alors que le budget le plus grand au Sénégal ne dépasse pas les 200 millions FCfa, ce n’est pas toujours évident. Mais on fera tout, car le Sénégalais, quand il est dos au mur, sait toujours donner le meilleur de lui-même pour tirer son épingle du jeu», relève-t-il. Teungueth qui découvre la compétition africaine pour la première fois compte donc mettre tous les atouts de son côté pour porter haut le drapeau du Sénégal. Et Babacar Ndiaye assure que son équipe jouera sans complexe aucun. L’année dernière déjà, les Rufisquois s’étaient qualifiés pour la Coupe Caf, mais avaient dû renoncer à la dernière minute. La raison : absence de ressources suffisantes. Depuis, le club promu en 2017 a bien grandi. La preuve, l’équipe coachée par Youssoupha Dabo a outrageusement dominé la première moitié de saison, engrangeant 10 victoires en 13 rencontres, pour 3 nuls et aucune défaite. Tfc s’est ainsi retrouvé avec 12 points d’avance sur ses deux poursuivants immédiats, Jaraaf et Douanes, et meilleure équipe à domicile et à l’extérieur, meilleure attaque et avec 22 buts et possède l’arrière-garde la plus imperméable avec seulement 6 buts encaissés. Privé de titre de champion après l’arrêt définitif de la saison, le club rufisquois compte rester sur cette même dynamique. Et pour ce faire, il compte maintenir le même effectif, qui sera d’ailleurs renforcé, assure Babacar Ndiaye. «Théoriquement, la première chose à faire, c’est de consolider les acquis avec les joueurs qui sont là, ceux à prolonger ou qu’on doit libérer. Il y a aussi ceux qui sont sollicités par les agents, mais actuellement, personne n’a de visibilité en Afrique sur les prochaines dates», souligne le président de Tfc. Selon lui, la date théorique de reprise du championnat national est fixée au 31 octobre, mais cette reprise, à son avis, ne sera qu’administrative. Car, soutient-il, «on ne peut pas dire que le Sénégal va jouer à telle date». Ce qui est sûr, selon Babacar Ndiaye, c’est que Teungueth Fc conservera la grande majorité de son effectif. «Nous avons jusqu’à 85 voire 90 % de l’équipe qui est là sous contrat. Pour l’instant, il n’y a que deux joueurs qui sont libres sur les 30 et nous sommes en discussion avec eux», précise-t-il. Pour l’heure, souligne-t-il, l’équipe se prépare administrativement, mais aussi sur sa saison hivernale. «La saison, ce n’est pas seulement la Coupe Caf ou la Ligue des Champions. Il y a aussi le championnat national, le budget à mettre en place, les sponsors à démarcher, c’est du boulot à plein temps et nous y travaillons», indique-t-il. Pour sa saison hivernale, dit-il, le club reste suspendu à la décision de l’autorité sanitaire. «La pandémie n’est pas encore éradiquée et regrouper 35 joueurs, c’est un peu risqué. Nous prions donc pour que cette pandémie s’arrête le plus tôt possible pour que nous puissions reprendre nos activités en toute sérénité», fait savoir Babacar Ndiaye non sans rappeler que Teungueth Fc va contribuer à la lutte contre la Covid-19. Le club va, dès ce vendredi, lancer l’opération «10.000 masques» dans la ville de Rufisque pour inciter les gens à en porter, mais aussi sensibiliser sur les gestes barrières.