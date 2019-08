Vincent Aboubakar (FC Porto), le gros coup de Saint-Etienne ?

Selon les informations de nos confrères du 10 Sport, Saint-Etienne se pencherait sur le cas de l’attaquant international camerounais du FC Porto, Vincent Aboubakar.



Après avoir raté Grégoire Defrel, qui aurait choisi de quitter la Roma pour la Sampdoria, Saint-Etienne pourrait se rabattre sur un ancien pensionnaire du championnat. Selon les informations de nos confrères du 10 Sport, les Verts se pencheraient sur le cas de l’attaquant international camerounais Vincent Aboubakar (27 ans, FC Porto), dont le contrat expire en juin 2021. Alors que Loïs Diony aurait été placé sur la liste des transferts (l’ex-Dijonnais pourrait être transféré au Qatar), l’ancien joueur de Valenciennes et de Lorient aurait été ciblé pour renforcer le secteur offensif de Ghislain Printant, le successeur de Jean-Louis Gasset à la tête des coéquipiers de Loïc Perrin. Le natif de Douala serait poussé vers la sortie par les Dragons, et une « une petite marge de manœuvre pourrait exister ». Et ceci malgré un salaire qui pourrait s’avérer problématique pour Sainté.