Villas-Boas rassure au sujet de Payet et évoque le retour de Thauvin

Saki Guittember

En effet, depuis la victoire obtenue face au rival, l', les aiglons peinent à voler. Aucune victoire enregistrée depuis cette date (14 décembre 2019). La lourde défaite le week-end (9 fevrier 2020) passé face à l'USC Bassam (3-0) était la défaite de trop, pouret son staff. Problème, pouvons-nous imputer cette mauvaise passe au seul? Dans sa position du patron du banc, oui. Mais est ce le seul coupable ? Visiblement non. Avant même la reprise des tensions étaient annoncées entre, responsable de la section football du club et le désormais ex-patron de l'encadrement technique. A cela, il faut ajouter le renvoi de joueurs pour avoir osé réclamer leurs salaires et autres primes , la difficulté pour s’entraîner et la sortie accablante desur la gestion du club fondé à Treichville. Dans un tel climat, à quoi s'attendaient les décideurs de l'Africa? Pour une fois ce licenciement paraît abusif pour ce coach qui n'avait pas la tâche facile.