Villas-Boas a tenté d'obtenir un prodige de Ligue 1 !

A l'occasion du déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, Mauro Icardi mais également Kylian Mbappé font leur retour.

Le PSG en 4-3-3 avec une équipe-type à Bordeaux ?

Tuchel : « Kylian et Ney aiment jouer ensemble »

Après avoir terminé le match contre Reims mercredi (0-2) avec Pablo Sarabia à la pointe de l’attaque, Thomas Tuchel récupérera des avants-centres de métier pour le déplacement à Bordeaux ce samedi (17h30). L’entraîneur du PSG a annoncé vendredi en conférence de presse les retours de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi. Il a toutefois précisé qu’aucun n’était en état pour disputer le match dans son intégralité, sous-entendant que l’international français avait plus de minutes dans les jambes que son coéquipier argentin. Les deux pourraient dès lors se succéder sur la pelouse du Matmut Atlantique, avec Mbappé comme titulaire et Icardi pour sortir du banc autour de l’heure de jeu.Avec leur retour à la compétition, même si Edinson Cavani et Eric-Maxim Choupo-Moting sont eux à l’infirmerie, Tuchel devra faire des choix dans le secteur offensif. Pour le système utilisé et les hommes qui l’animeront. « On doit s’adapter à la situation et à l’adversaire, a lancé le technicien allemand. On a la possibilité de rester en 4-3-3.On a la possibilité de jouer en 4-2-3-1, avec quatre joueurs offensifs. On l’a fait contre Toulouse ou Strasbourg. On a joué aussi en 4-4-2 la saison dernière, avec aussi quatre joueurs offensifs. Mais pas maintenant. » Le PSG devrait donc se présenter en 4-3-3 à Bordeaux, avec probablement le retour d’une équipe proche du onze-type, le trio Marquinhos-Gueye-Verratti au milieu et un trident Di Maria-Mbappé-Neymar devant.Mbappé et Neymar devraient d’ailleurs disputer leur premier match ensemble depuis la défaite en finale de la Coupe de France contre Rennes fin avril (2-2, 6-5 TAB). Un duo qui doit prendre les rênes au PSG. « Je suis convaincu qu’ils ont la clé. Ils ont la qualité, ils doivent être décisifs pour nous, ils donnent beaucoup de solutions dans notre jeu.On doit rester patients. Il est avec le groupe pour demain, mais ce n’est pas possible qu’il joue 90 minutes et à son meilleur niveau. Kylian et Ney aiment jouer ensemble, ça donne beaucoup de confiance et de qualité. » Tout ce qu’il a manqué contre Reims ou à d’autres occasions au PSG depuis le début de la saison.