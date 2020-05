Villarreal : Zambo Anguissa balaye la rumeur Real Madrid

#DDLY 🎙️ - André-Frank Zambo Anguissa 🇨🇲 au @realmadrid ?

Prêté depuis le début de la saison à Villarreal par Fulham, Zambo Anguissa a fait étalage de tout son talent. L'international camerounais (25 matchs et 1 but cette saison) figure même dans le top 5 des meilleurs dribbleurs de la Liga au côté de Lionel Messi.Étincelant, le Lion Indomptable aurait tapé dans l'œil de plusieurs écuries, dont le Real Madrid. Interrogé sur l'intérêt du club merengue à son égard, Anguissa préfère se concentrer sur le terrain."Ah, non, non, non. Je ne peux rien confirmer du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui lit ou qui écoute.. Mon agent et moi, on a un deal. Il gère tout ce qui est stratégie, tout ce qui est autour et moi je me concentre sur le terrain. Pendant la saison, je ne veux rien savoir. Qu'il y ait le Real, le Barça, Marseille ou je ne sais pas qui, ne me parle pas de ça. Garde-le pour toi. Cela me permet de rester concentré. Je lui dis de garder ça pour lui et à la fin on fera les comptes s'il y a des trucs intéressants. Mais je ne peux pas dire qu'il y a eu des contacts avec qui que ce soit. Je vous mentirais." a expliqué le joueur de 24 ans pour Canal+ Sport Afrique.