Vidéo : Ronaldinho lance un message depuis la prison

Erling Haaland names Sadio Mane as the best current African player 👀 (via erling.haaland/Instagram) pic.twitter.com/S749yYQvqH — ESPN FC (@ESPNFC) April 4, 2020

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Haaland s'enflamme pour Sadio Mané ! 🔥https://t.co/FXixjO1P7W — Onze Mondial (@OnzeMondial) April 6, 2020

Erling Haaland : « Il y a eu de très bons joueurs africains mais je dirais que le meilleur joueur africain du moment est Sadio Mané » pic.twitter.com/pidzhsq3Oz — Galsenfoot.com 🦁🇸🇳 (@Galsenfootsn) April 6, 2020

Grande révélation de l’exercice 2019/2020, Erling Braut Haaland tue le temps en cette période de confinement en organisant des directs sur les réseaux sociaux, à l’instar de nombreux acteurs du ballon rond. Invité à exprimer son avis sur le meilleur joueur africain du moment, le prodige norvégien dua déclaré sa flamme à la superstar sénégalaise de. «» a affirmé le surdoué norvégien. Débarqué cet hiver àen provenance du, l'ancien club deentre 2012 et 2014,n’en finit plus d’accumuler les buts et les records individuels avec sa nouvelle formation. En cinq sorties avec les vice-champions d’Allemagne,a marquédans l’élite allemande. Un total réussi en seulement. Du jamais vu dans l’histoire de la! >> Dortmund: Erling Haaland, 19 ans et déjà l’Europe à ses pieds