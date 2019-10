Vidéo - Patrick Vieira : « Le racisme m'a rendu plus fort »

Face à un tel état de grâce, la formation espagnole craint les chants de sirène d'un cador d'Europe mais l'agent du joueur a appelé au calme. "Nous sommes sereins et vivons ce que Thomas voulait, à savoir jouer et être important. Nous n'allons absolument pas gâcher cela. Nous voulons vivre l'instant présent, et ce qui doit arriver arrivera", a-t-il indiqué. "Il est plus mature aujourd'hui et a plus de confiance, il ose faire plus de choses et cela se ressent sur le terrain. Les spectateurs n'avaient pas vu ce qu'il faisait jusqu'ici, mais ceux qui travaillent avec lui le voient depuis des années. Il vit l'un de ses meilleurs moments", a-t-il conclu. A lire aussi >> Ghana: Thomas Partey devient propriétaire d’un club à Madrid