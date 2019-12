Vidéo: Les 5 moments forts des clubs français en 2019

Rafael Leao et Davide Calabria ont été filmés sur Instagram en train de faire la fête quelques heures après la défaite du Milan AC à Bergame ci dimanche (5-0). Leao a nié les faits alors que Calabria s'est excusé.



#Leao in discoteca ieri sera dopo la storica sconfitta per 5-0 del #Milan contro l'#Atalanta si fa riprendere da un amico anche mentre fuma. #AtalantaMilan @MilanNewsit pic.twitter.com/ihI7CkBfcf

— Thomas Rolfi (@TRolfi) 23 décembre 2019

Défait 5-0 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame ce dimanche après-midi, le Milan AC a terminé son année 2019 de la pire des manières. Une débâcle très dure à avaler pour le club et ses supporters. De plus, les tifosi milanais ont, au lendemain matin, eu la désagréable surprise de découvrir sur Instagram des vidéos de Rafael Leao et Davide Calabria en train de faire la fête. Leao a été filmé par l'un de ses amis en train de fumer la chicha et boire une coupe de champagne dans une discothèque, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. Quant à Davide Calabria, il fêtait son anniversaire avec des amis et apparaissait dans une vidéo prise par l'un d'entre eux. Mis au courant de la proportion que prenait l'affaire, Rafael Leao a nié les faits et s'est défendu. « La vidéo qui circule est vieille, merci », a-t-il déclaré sur Twitter ce lundi. Un tweet qui a depuis été annulé et ne figure plus sur son compte.Son coéquipier, Calabria, a lui aussi réagi. Il a fait son mea culpa : « Je prends toutes les responsabilités et je m'excuse de ceux qui se sont sentis indirectement offensés. Ce n'était pas mon intention. La fête était organisée depuis longtemps, personne ne pouvait prévoir une telle défaite. »