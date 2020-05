Vidéo : L'entrainement de Cristiano Ronaldo et son fils

Le Sénégal a décidé que les compétitions de football ne reprendraient qu'au mois de novembre prochain, sous forme de play-offs.

Le Sénégal ne reprendra pas ses compétitions de football avant le mois de novembre. Ainsi en a décidé la Fédération sénégalaise de football, réunie en urgence ce mercredi pour faire le point de la situation. "Sur la base des rapports de la commission centrale médicale, sur les schémas de reprise et l’impact économique du Covid-19" (2105 cas officiellement recensés à ce jour, pour 21 décès), la FSF a également opté pour le report "de toutes les compétitions des petites catégories et de beach soccer, jusqu’à la saison 2020-2021." En revanche, les championnats régionaux reprendront au même moment et devront se conclure entre le 1er novembre et le 31 décembre, via des play-offs.

Augustin Senghor précise

Jeudi, le président de la Fédération, Augustin Senghor (photo), a précisé les modalités de cette remise en route pour l'élite. "La reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 en novembre prochain se jouera en mode play-off et play-down entre les sept meilleures équipes d’une part et celles moins bien placées dans le classement d’autre part, a expliqué le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) sur les ondes de RFM. Les équipes conserveront les points engrangés dans la première phase de leur championnat en ce qui concerne les deux Ligues professionnelles."