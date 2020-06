Vidéo : l’énorme bourde de McCarthy contre Arsenal

Paraguay - Olimpia : Fin de l'aventure pour Adebayor ?

Sous contrat avec Olimpia FC jusqu'en décembre 2020, Emmanuel Adebayor pourrait voir le club phare de la capitale paraguayenne résilier son contrat.

En plein confinement, l'attaquant international togolais a décidé de son propre chef d'outrepasser les exigences de son club en ralliant Lomé avec escale à Cotonou.

Après trois mois d'arrêt à cause du COVID-19, le club a repris les séances d'entraînement et a sommé l'attaquant togolais de rejoindre les siens.

Mais comment l'ancien joueur du Real Madrid pourrait-il rejoindre la capitale paraguayenne en pleine crise sanitaire, avec la majeure partie des compagnies aériennes en cessation temporaire d'activités ? C'est là toute la question et au sein du club, les discussions seraient très avancées pour étudier une probable résiliation du contrat d'Emmanuel Adebayor, confronté à une difficulté à rallier le Paraguay, avec un risque très élevé de contagion dans les aéroports.

Paraguay : Emmanuel Adebayor, 4 matchs et puis s’en va ? https://t.co/Aj2Gia1tSt — Actu Cameroun (@actucameroun) June 25, 2020

Borussia Dortmund : Thomas Meunier a signé

En fin de contrat au PSG, Thomas Meunier s'est officiellement engagé jeudi avec le Borussia Dortmund, un club allemand pour lequel il a signé 4 ans.

C'est officiel : Thomas Meunier va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Allemagne. Le défenseur international belge s'est engagé avec le Borussia Dortmund, qui a confirmé son arrivée ce jeudi. Meunier a paraphé un bail de 4 ans avec le club de la Ruhr. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin, il était libre de tout engagement.

Barça : Ansu Fati et la rumeur Manchester United

Alors que Manchester United aurait été intéressé par Ansu Fati, le père du prodige du Barça a tenu à démentir cette rumeur.

🇪🇸 #Barça

👉 Ansu Fati pisté par Manchester United ? Des rumeurs pour le père du joueurhttps://t.co/0qMCiZNXwp — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 25, 2020

Dijon : Delcourt n'a ''pas eu Cissé au téléphone''

✈ #Mercato 🇫🇷 #Ligue1

📝 Djibril Cissé vers un transfert à Dijon ?

👉 Le président, Olivier Delcourt, brise le silence !https://t.co/1CmSaOIyIp — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 25, 2020

PSG : Ndombele courtisé ?

Le #PSG a coché le nom de Tanguy Ndombele.



Le joueur, qui possède de solides partisans en interne au club, se montre très intéressé par l'idée de venir à Paris.



L’opération pourrait se négocier à un tarif abordable pour le PSG. (Le Parisien)https://t.co/k6JLi9DvtT — Vince (@VinceMalouh) June 24, 2020

Selon certaines rumeurs, Fati aurait fait l'objet d'une offre de 100 millions d'euros de la part des géants anglais le mois dernier. Et le Barça aurait immédiatement refusé cette proposition. Bori Fati, le père du joueur, s'est fendu d'une sortie médiatique au cours de laquelle il a pourfendu ces bruits, indiquant que son fils était heureux à Barcelone. "Nous profitons de la vie à Barcelone. Mais mon fils doit être patient pour ses occasions de jouer, car il joue avec le plus grand footballeur de tous les temps, Lionel Messi. Les rumeurs Manchester United ne sont pas vraies. Ansu est heureux ici, il poursuit ses rêves. Il n'a pas besoin de commencer chaque match et il a devant lui Griezmann et Suarez. Ansu a beaucoup de temps." a-t-il déclaréEn annonçant son désir de revenir sur les pelouses, Djibril Cissé n'est pas passé inaperçu. Goleador inoubliable du championnat de France pour ses buts à la pelle avec l'AJA ou l'OM, l'ancien attaquant des Bleus, qui compte 96 buts en L1 était annoncé proche de Dijon. Une rumeur refroidie par le club bourguignon ce jeudi. Alors que l'entraîneur Stéphane Jobard s'était fendu d'une réponse assez énigmatique, le président Olivier Delcourt a été beaucoup plus transparent, dans des propos accordés à L’Équipe. "C’est de la pure blague. Je l’admirais comme joueur, mais je ne l’ai pas eu au téléphone. Peut-être faisait-il des appels du pied à Peguy (Luyindula, le directeur sportif du DFCO ndlr), dont il est proche".Alors que les relations entre Tanguy Ndombele et son entraîneur à Tottenham José Mourinho sont tendues, le PSG pourrait en profiter pour faire une offre pour l'ancien Lyonnais. Le PSG a déjà lâché 60M€ pour le transfert de Mauro Icardi, mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le club francilien serait intéressé par le milieu de Tottenham Tanguy Ndombele d'après L'Equipe. L'ancien Lyonnais est arrivé à Tottenham l’été dernier avec un contrat jusqu’en 2025, alors un départ dès cet été pourrait s'avérer difficile. Mais les relations entre le milieu de terrain et son manager chez les Spurs José Mourinho sont très compliquées, ce qui pourrait favoriser un transfert estival. Pour l'instant, il n'existerait pas d'offre parisienne concrète. Les dirigeants franciliens considéreraient cette piste comme envisageable pour consolider leur milieu de terrain.A lire aussi >> Mercato : Max-Alain Gradel pisté par Al Hilal