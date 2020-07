Vidéo : le superbe but de Sadio Mané (Liverpool)

Durement touché par le coronavirus, le club de Fuenlabrada a vu son dernier match de la saison annulé par LaLiga après avoir été reporté ce lundi. Une décision qui va mettre fin aux espoirs de montée du club de la banlieue de Madrid.



Fuenlabrada ne rend pas encore les armes

Le rêve de Fuenlabrada s’est sans doute définitivement éloigné. En lice pour une place en barrages d’accession à la Liga, le club de la banlieue de Madrid a été touché de plein fouet par le coronavirus. Au total, pas moins de 28 de ses membres ont été testés positifs, contraignant LaLiga à reporter la rencontre de la 42eme et dernière journée de la deuxième division espagnole qui devait l’opposer au Deportivo La Corogne lundi dernier. Face à cette situation inédite, le club de Fuenlabrada avait fait deux propositions à la ligue espagnole, celle d’attendre que les joueurs soient remis du coronavirus ou annuler purement et simplement la rencontre. Dans un communiqué publié ce dimanche sur son site officiel, LaLiga a entériné la deuxième solution dans l’attente de l’avis de toutes les autorités compétentes, dont la Fédération Espagnole de football, ce qui n’est pas sans conséquences.Cette rencontre face au Deportivo La Corogne, déjà relégué en troisième division espagnole, était cruciale pour Fuenlabrada. Un match nul suffisait au club pour s’assurer une place dans les six premiers du championnat et, ainsi, disputer les play-offs pour obtenir le dernier billet pour l’élite. Or, la décision annoncée ce dimanche par LaLiga réduit quasiment à néant l’espoir du club de découvrir pour la première fois l’élite du football espagnol. « La Liga communiquera à la RFEF que l'équipe d'Elche CF sera celle qui jouera les play-offs pour la promotion », a ainsi déclaré la ligue espagnole dans son communiqué qui salue également « l’énorme sacrifice de Fuenlabrada ». Cette décision « signifie pour ses joueurs l'abandon de ce qui a été réalisé avec leur effort et leur travail tout au long de la saison pour faciliter la fin de la compétition au reste des clubs », ajoute LaLiga dans son communiqué. Fuenlabrada, pour sa part, assure dans un communiqué attendre l’avis de toutes les instances compétentes mais, le cas échéant, confirme qu'il respectera la décision prise par la ligue espagnole.