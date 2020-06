Victor Osimhen remporte le prix Marc-Vivien Foé

🔊Maç Sonucu | Göztepe 3-3 Aytemiz Alanyaspor ⚽4' Efecan Karaca ⚽11' Serdar Gürler ⚽45+3' Papiss Cisse ⚽49' Alpaslan Öztürk ⚽65' Papiss Cisse ⚽90' Stefano Napoleoni pic.twitter.com/zr3Ll6EDgw — TRT Spor (@trtspor) June 27, 2020

Oui Gervinho est toujours vivant et il vient d'envoyer Candreva à la buvette sur ce crochet 😭pic.twitter.com/RCauZwlYis — PiedsCarrés (@PiedsCarres) June 28, 2020

Nsame erhöht auf 2:0 für YB gegen Xamax. #Bscyb pic.twitter.com/JfjyGcJBQw — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) June 27, 2020

Nsame mit dem 4:0 für YB gegen Xamax. #Bscyb pic.twitter.com/jcgi3UR7jG — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) June 27, 2020

Youssef Van Basten ⚪🔴 27e but de la saison pour notre gâchette marocaine et c'est certainement pas le plus moche, n'est-ce pas @elarabiyoussef ? pic.twitter.com/tZ0OG2e52L — Olympiakos France (@OlympiakosFr) June 28, 2020

Plusieurs ambassadeurs africains ont brillé de mille feux ce weekend et ont été décisifs avec leurs clubs.On n'arrête plus Papiss Demba Cissé. Après son triplé en Coupe de Turquie face à Antalyaspor, et son but en Championnat contre Trabzonspor, l'international sénégalais a encore frappé. Alanyaspor a été contraint au partage des points avec Goztepe (3-3) à l'occasion de la 29e journée de Super Lig. Lors de ce match, le Lion de la Teranga s'est distingué en inscrivant un doublé à la (45+3' et 65') Il s'agit de sa 19e réalisation de la saison en Super Lig. Le sénégalais occupe toujours la 2e place du classement des buteurs derrière Alexander Sorloth (20 buts).Prêté par le Shanghai Shenhua à Manchester United jusqu'au 30 juin, Odion Ighalo a vu ce prêt prolongé jusqu’en 2021. Titulaire hier en FC Cup contre Norwish City, le Super Eagle a été décisif avec le club mancunien. L'international nigérian a ouvert le score pour les Red Devils au retour des vestiaires (51e minute) d’une belle volée.Malgré ses 33 printemps, Gervinho continue de mettre les défenses au supplice ... Lors du match opposant Parme à l'Inter Milan dans le cadre de la 28e journée de Serie A, l'international ivoirien a fait le show L’Éléphant a ouvert le score pour son club d'une frappe surpuissante après avoir mis Antonio Candreva dans le vent... Gervinho a éliminé le défenseur du club lombard d'un un super crochet, avant de fusiller Samir Handanovic.Auteur d’un triplé lors de la reprise permettant à Young Boys de vaincre le FC Zurich (3-2), le Camerounais Jean-Pierre Nsame s'est une nouvelle fois illustré en inscrivant un doublé contre Neuchâtel Xamax. Les Jaune et Noir ont aisément battu Les Rouge et Noir (6-0) à l'occasion de la 26e journée du championnat suisse. Le Lion Indomptable a contribué à cette victoire en inscrivant deux buts (40' et 45'). Nsamé compte 23 réalisations à son actif. Il est désormais meilleur buteur de Super LeagueL’international congolais, Meschack Elia, a débloqué son compteur but lors de l’éclatante victoire de Young Boys (6-0) contre Xamax. Young Boys n'a fait qu'une bouchée de Xamax à l'occasion de la 26e journée du championnat suisse. L'international congolais Meschack Elia a participé à ce festival offensif. Entré à la 72e minute à la place de l'international camerounais Jean Pierre Nsame (auteur d'un doublé), le Léopard, ancien joueur du TP Mazelbe, a inscrit le 6e et dernier but des Jaune et Noir.L'Olympiakos a mathématiquement assuré son 45e titre de champion de Grèce à la faveur sa victoire contre l'AEK Athènes (2-1). Auteur de l'ouverture du score, Youssef El Arabi, a contribué à ce succès. L'international marocain conforte sa place en tête du classement des buteurs (20 buts en championnat)A lire aussi >> Prix Marc-Vivien Foé 2020: Victor Osimhen sacré !