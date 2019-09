Vers une révolution des transferts ?

D’après le New York Times, la FIFA doit signer ce mercredi une réforme sur le marché des transferts afin de limiter l’influence de certains agents ainsi que les prêts excessifs de certains clubs.



Va-t-on assister à la fin du monopole de Mino Raiola et autre Jorge Mendes sur le marché des transferts ? Vu l’influence que peuvent avoir ces deux agents sur les différents Mercatos, il y a peu de chance de les voir rester les bras croisés cet hiver et l’été prochain. Mais, d’après le New York Times, la FIFA doit approuver, ce mercredi, une réforme qui vise à « limiter l’influence des plus grands agents ». Comment ? En décidant de limiter les commissions touchées par les représentants des joueurs en instances de transfert. Dans les faits, la FIFA souhaite que l’agent ne soit plus rémunéré par les deux parties que sont les clubs acheteurs et vendeurs. Par exemple, Riaola avait touché plus de 40 millions d’euros dans le cadre du transfert de Paul Pogba de la Juventus vers Manchester United. Dorénavant, la commission sera de 3% si elle est payée par le club acheteur et le joueur et de 6% si c’est le vendeur qui s’en charge. Une petite révolution donc dans le marché des transferts mais Gianni Infantino ne compte pas s’arrêter là d’après le quotidien américain. Le successeur de Sepp Blatter veut « empêcher les clubs comme Chelsea, la Juventus ou Manchester City de stocker leurs talents », comprendre recruter en masse pour ensuite prêter aux quatre coins de l’Europe. Sans limitation actuellement, le nombre de prêts de joueurs de plus de 21 ans, non formés au club, passera à 8 en 2021-2022 puis à 6 en 2022-2023. De quoi mettre un sacré frein à la stratégie de certains clubs qui prêtent jusqu’à 15 joueurs par saison.