Vers une nouvelle baisse des salaires pour les joueurs du Barça ?

ou? Une question posée sans cesse à tous les acteurs du sport roi. Avec l'incroyable total de onze "Ballons d’Or" dans leurs escarcelles, la lutte fait rage entre ceux qui étendent le règne incontesté sur la planète foot depuis plusieurs saisons. A lire aussi >> Messi ou Ronaldo ? Sadio Mané affiche sa préférence Invité cette semaine à départager les deux mastodontes du ballon rond à l’occasion d’un tchat vidéo sur le site officiel de la Ricardo Kaká s'est mêlé au jeu de comparaison entre le buteur vedette de la Juventus Turin et le génie argentin du FC Barcelone: «» a-t-il avoué. Aujourd’hui à la retraite, l’ex star duet dua connu beaucoup de consécrations et aussi eu quelques privilèges comme celui d’évoluer au côté de. Durant ses quatre années passées à Madrid, il s’est en effet produit avec celui qui lui a succédé au palmarès du Ballon d’Or (en 2008).a d’ailleurs beaucoup d’estime pour ce qu’a faittout au long de son parcours : « Ceci dit, les deux joueurs figurent certainement dans le Top 5 des plus grands sportifs de tous les temps (rire). Ronaldo est une machine. Et il n’y a pas que sa force physique mais aussi mentale. Il veut toujours gagner et jouer. Pour être le meilleur. Pour moi, c’est la chose la plus incroyable qu’il y a. Dans l’histoire du sport, ils [Messi et Cristiano] sont définitivement dans le top cinq. Nous sommes très chanceux d’avoir pu les voir tous les deux » conclut le champion du monde 2002.