Vasco de Gama : 16 joueurs testés positifs au coronavirus

L'international congolais a remporté le Soulier d'Ébène 2020. Un prix qui récompense le meilleur joueur africain ou d'origine africaine évoluant en Belgique. Au palmarès, le Léopard succède à Aly Samatta, l'ancien joueur de Genk. « C'est un plaisir de remporter ce trophée, j'en suis fier. J'estime que je le mérite, parce que j'ai fait une très belle saison.»a déclaré Mbokani au micro de Proximus Sports Le joueur de 34 ans a profité de cette occasion pour évoquer son avenir. «Je remercie mes… anciens coéquipiers de l'Antwerp, puisque je suis en fin de contrat...Je ne peux pas dire si, oui ou non, je porterai encore les couleurs de l'Antwerp. Je souhaite encore un contrat d'une durée de deux ans, et on ne me propose qu'un contrat d'un an. Tous ces départs à l'Antwerp (Sinan Bolat, Laszlo Bölöni…), c'est triste, cela m'inquiète un peu. Anderlecht, le Standard, Bruges… Je suis ouvert à tous et à toutes les propositions. » a-t-il ajouté.