Van Dijk (Liverpool) élu meilleur joueur de Premier League

L'ex-international français a affiché ses grandes ambitions lors d'une interview accordée au site de la CAF. Il a clamer haut et fort les ambitions du Cameroun, dernier vainqueur de la compétition continentale. « Nous sommes les tenants du titre, cinq fois vainqueurs de la CAN, et entendons le conserver. Tous nos adversaires seront déterminés pour battre le Cameroun et nous devrons répondre présents. Un bon tournoi pour le Cameroun c'est gagner le trophée. Au minimum, atteindre une demi-finale », a-t-il indiqué. Clarence Seedorf sera assisté par un staff composé de Kluivert, Boumsong et Bill Tchato. Un banc où il y a visiblement de la qualité. Les Lions Indomptables évolueront dans un groupe composé du Ghana, Bénin et de la Guinée-Bissau.