Supercoupe d'Espagne: Le Real surclasse Valence et file en finale !

Ce mardi, Sadio Mané a remporté son premier ballon d’or africain lors d’une cérémonie organisée par la CAF à Hurghada, en Égypte. L’international sénégalais qui a fait face à la presse après son sacre, a déclaré qu’il échangerait sans problème le ballon d’or contre une CAN. « Je suis vraiment content et fier de gagner ce trophée. Je viens de loin. Je remercie mes coéquipiers en sélection du Sénégal et ceux de mon club, Liverpool. Cette année, il y a eu de très grands joueurs qui ont fait une très grosse saison, notamment Riyad et Mohamed Salah. Sils avaient gagné le ballon d’or, ils l’auraient mérité et je les aurais félicités parce qu’ils sont très grands joueurs et ont fait une excellente saison, surtout Mahrez qui a remporté la Can et le titre de champion de Premier League. On va essayer de bosser beaucoup plus pour revenir l’année prochaine et tenter de le gagner encore », a déclaré Sadio Mané après avoir remporté le ballon d’or africain 2019. Le meilleur joueur africain de l’année fait même un aveu « si je pouvais échanger mon trophée contre la Coupe d’Afrique des Nations… La Can est le trophée que je désire le plus. Mais, nous avons une très bonne équipe et nous faisons bien les choses. Nous allons revenir plus forts pour la prochaine compétition, batailler dur et faire tout notre possible pour gagner la CAN contre l’Algérie, le Maroc ou encore pourquoi pas l’Égypte », a laissé entendre Sadio Mané.