Valence : Valverde bientôt nommé ?

porte ainsi son total but cette saison à 19 unités en Super Lig et trône désormais au sommet du classement des meilleurs artificiers du championnat turc.

Ci-après la liste des meilleurs buteurs africains dans les principaux championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Russie, Ukraine, Grèce, Autriche, Danemark, République Tchèque, Serbie, Ecosse, Turquie: (29/06/2020)

Cette semaine, les artificiers africains ont, comme à l’accoutumée, répondu présents, en inscrivant l’impressionnant total de 18 réalisations sur les terrains européens. Et c’est le prodige zambien du(Autriche),, qui truste la première placeAuteur deenapparitions cette saison en, le "serial-buteur" de 21 ans n’en finit plus d’affoler les compteurs sur les terrains autrichiens en signant saréalisations dimanche dernier face à(3-0). >> Patson Daka, l’autre prodige de Salzbourg A la seconde marche du podium, on retrouve tojours le buteur camerounais des Young Boys de Berne,(26 ans/ 23 buts), qui devance l'attaquant marocain de l'Olympiakos(33 ans/ 20 buts). A lire aussi >> Cissé, Nsamé, Elia, Gervinho ... les stars africaines du weekend Il convient de noter également que la grande performance du weekend écoulé est à mettre à l’actif de l'inoxydable artificier sénégalais d'Alanyaspor(35 ans), qui s’est remarquablement illustré samedi dernier en inscrivant un magnifique doublé sur la pelouse de(3-3). Le "1)(Zambie/ Red Bull Salzbourg/ Autriche) :2)(Cameroun/ Young Boys/ Suisse) :3)(Maroc/ Olympiakos/ Grèce) :4)(Sénégal/Alanyaspor/ Turquie) :5)(RD Congo/Royal Antwerp/ Belgique) :6)(Gabon/ Arsenal/ Angleterre) :7)(Egypte /Liverpool /Angleterre):8)(Sénégal /Liverpool /Angleterre) :9)(Nigeria/LOSC/ France):10)(Comores/ Étoile rouge de Belgrade/ Serbie) :10)(Maroc/ AZ Alkmaar/ Pays-Bas):Les meilleurs buteurs africains en: 1) Pierre-Emerick Aubameyang et Mohamed Salah: 17 buts 2) Sadio Mané : 15 buts 3) Riyad Mahrez et Jordan Ayew : 9 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Victor Osimhen : 13 buts 2) Habib Diallo : 12 buts 3) M'Baye Niang et Denis Bouanga: 10 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Youssef En Nesyri: 7 buts 2) Karl Toko-Ekambi : 6 buts 3) Lago Junior : 4 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Dodi Lukebakio: 7 buts 2) Ihlas Bebou et Amine Harit : 6 buts 2) Achraf Hakimi, Ramy Bensebaini et Streli Mamba: 5 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Jérémie Boga :8 buts 2) Gervinho et Christian Kouamé : 5 buts 3) Hamed Traore et Musa Barrow : 3 buts