Vainqueur de la LDC, finaliste de la Can : quelles sont les chances de Sadio Mané pour le ballon d’or ?

Sadio Mané vient de terminer une saison longue et bien remplie avec Liverpool et puis avec le Sénégal. L’international Sénégalais vient de boucler sa meilleure saison avec une victoire en Ligue des champions et une place de finaliste à la coupe d’Afrique des nations 2019.









Depuis El Hadji Ousseynou Diouf, aucun joueur sénégalais n’a jamais été aussi proche de remporter un ballon d’or africain que Sadio Mané. En effet, avec Liverpool, la star sénégalaise a remporté la ligue des champions. L’attaquant sénégalais a aussi terminé deuxième avec Liverpool en Premier League. En compagnie de son coéquipier Mohamed Salah et de l’attaquant d’Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang, Sadio Mané a terminé la saison à la tête des meilleurs buteurs du championnat anglais avec 22 buts inscrits.









Cependant, l’international Sénégalais a pris une longueur d’avance par rapport à Mohamed Salah avec la coupe d’Afrique des nations. En effet, l’Égyptien a été éliminé avec sa nation dès les huitièmes de finale de la compétition face à l’Afrique du Sud de même que Hakim Ziyech avec le Maroc. Tandis qu'Aubameyang n’a même pas participé à la compétition.





Le seul concurrent plausible pour Sadio Mané est l’Algérien, Ryad Mahrez. En effet, ce dernier a gagné la coupe d’Afrique des nations avec son pays et il a aussi gagné la Premier League avec son club, Manchester City. Cependant, contrairement à Sadio Mané avec ses 35 matchs et 22 buts inscrits, Mahrez n’a joué que 27 matchs avec Manchester

City ,

dont 14 comme titulaire et 7 buts inscrits.





Il ne fait donc aucun doute que Sadio Mané est actuellement le joueur africain le mieux placé pour remporter le ballon d’or africain. Selon plusieurs observateurs, il lui suffit juste de faire un bon début de saison avec Liverpool.