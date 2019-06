Urgent/CAN 2019 : le Cameroun disqualifié? Le verdict du TAS est tombé !

[Stat 📊] A seulement 14 ans, Youssoufa Moukoko a explosé son championnat U17 avec le Borussia Dortmund ! Le jeune buteur a terminé sa saison avec le record de buts en Bundesliga U17 avec 46 buts en 25 matchs soit 1 but toutes les 42 minutes. (📷 Squawka) pic.twitter.com/pR5SCwUhU5 — 🇫🇷Fußball Meister ™ 🇩🇪 (@fu_meister) 2 juin 2019

Né à Yaoundé mais courtisé par… l’Allemagne !

Moukoko vise la C1 et le Ballon d'Or !

La star du moment enc’est bien lui. A seulement, le jeune prodige germano-camerounais du, ne cesse d'affoler la planète foot par son exceptionnelle précocité et ses statistiques impressionnantes. A lire aussi >> Quand Karamoko Dembele humilie le FC Barcelone (vidéo) En effet, évoluant au sein desdu club allemand depuis ses…, le natif dea achevé l'exercice 2018/2019 avec l'incroyable total deen seulementdans son escarcelle, soit l’impressionnante moyenne d'un but toutes lesNé àen 2004,a été recruté par leen juillet, où il a intégré directement lesdu club, vu sa corpulence (1,78 m et 75 kg à 14 ans), et son talent hors-norme. Depuis qu'il a débarqué chez le club de la Ruhr, le surdoué germano-camerounais a fait trembler les filets àreprises en seulementapparitions. Il n’en fallait pas plus pour enflammer les tabloïds allemands qui affirment cette semaine que l'actuel international allemand, éligible également avec le, pourrait bien vêtir dans quelques années le maillot de la… En effet, le joyau africain ne laisse pas indifférent la Fédération allemande qui étudierait sérieusement la possibilité d’en faire unà l’horizon de la Coupe du Monde 2022. Les instances dirigeantes du football allemand, suivent attentivement de nombreux jeunes talents susceptibles de représenter laeten fait partie.La(Fédération Camerounaise de Football) se doit ainsi de réagir rapidement afin de couper court à toutes ces spéculations et amener ainsi le jeuneà opter pour la nation de ses parents. En attendant, le crack duaffiche déjà de grandes ambitions pour son avenir: «» , a-t-il lâché à SportBild . Talent et ambition peuvent emmener au sommet. S'il poursuit sur cette voie, nul doute que l'enfant deaura toutes les chances d’atteindre ses objectifs à l’avenir !