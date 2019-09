United et City sur la piste de Florentino Luis (Benfica)

L'Algérie étrenne son titre de champion d'Afrique face au Bénin, ce lundi soir à Alger en match amical.

Vainqueurs de la CAN 2019 il y a moins de deux mois en terre égyptienne,. Pour cette rencontre amicale face aux Ecureuils, quart-finalistes de la même épreuve, Djamel Belmadi et son capitaine Riyad Mahrez ont lancé un appel au public via les réseaux sociaux, afin d'pour garnir les vastes tribunes du stade du 5-Juillet, à l'occasion de ce qui sera la dernière apparition du défenseur Rafik Halliche sous la tunique nationale, après plus d'une décennie de bons et loyaux services.« Belmadi a installé un état d'esprit et on va faire en sorte de le garder, parce que c'est important dans la continuité et qu'inch'Allah on va rester comme ça pour», a déclaré lors d'une zone mixte d'avant-match Riyad Mahrez, cité par nos confrères de DZ Foot.Zeffane (sans club) et Farès (blessé) et les transférés de dernière minute (Ounas et Boudaoui, sélectionné avec les U23). Tombeurs de la Côte d'Ivoire (2-1) la semaine dernière à Caen, les Ecureuils du Bénin entendent donner la meilleure réplique possible à un adversaire qu'ils avaient battu (1-0) il y a moins d'un an à Cotonou.