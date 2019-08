Une saison loin de Lyon pour Ciprian Tatarusanu ?

L'Olympiacos et le Dinamo Zagreb aperçoivent déjà la phase de groupes de la Ligue des Champions après les barrages aller. Pour les Young Boys Berne de Guillaume Hoarau, il va falloir aller chercher la qualification à Belgrade.

Un duel à suspense entre les Young Boys et l'Etoile Rouge

Contrairement à mardi soi r, les barrages aller de Ligue des Champions qui ont eu lieu ce mercredi ont été riches en buts. Les filets ont tremblé à dix reprises.. L'Olympiacos a déjà un pied et demi en phase de poules grâce à son large succès sur Krasnodar (4-0). A domicile, le club du Pirée n'a fait qu'une bouchée d'une équipe qui a rapidement perdu Rémy Cabella sur blessure. Après l'ouverture du score de Guerrero à la demi-heure de jeu, les Grecs ont fait l'écart dans le dernier quart d'heure grâce à un but de Podence et un doublé de Randjelovic. Sur le but du 2-0, Valbuena a délivré une superbe passe décisive. Le Dinamo Zagreb a aussi fait un grand pas vers la phase de groupes. Les champions de Croatie ont battu Rosenborg au Stade Maksimir (2-0). Petkovic sur un penalty précoce puis Orsic à la demi-heure de jeu ont marqué. Rosenborg, qui a dominé ce match, est dans une position bien inconfortable avant le match retour en Norvège la semaine prochaine.Pour les Young Boys Berne, tout reste à faire (2-2).Tout avait pourtant bien commencé pour les Suisses. Parti dans le dos de la défense serbe, Assalé a ouvert le score avant la dixième minute de jeu. Degenek lui a répondu sur corner au quart d'heure de jeu puis l'Etoile Rouge a pris les devants au retour des vestiaires grâce à Garcia. Entré en jeu à la 73eme minute, Guillaume Hoara u a égalisé sur penalty trois minutes plus tard. Un but qui permet au leader du championnat de Suisse de rester dans la course aux poules de Ligue des Champions même si les coéquipiers de Marko Marin ont fait le plus dur en marquant deux fois à l'extérieur.