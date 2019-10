Une prolongation pour Paulo Dybala (Juventus) ?

L'ancien attaquant des Reds de Liverpool a indiqué que l'heure est au rassemblement. «Je crois qu’il (Aliou Cissé) a les épaules et la tête pour pouvoir assumer ses choix. Il n’a pas un métier très facile. C’est comme le Président de la République ou le maire. Ils sont critiqués. Mais est-ce que lorsqu’on sera à leur place, on fera mieux? On veut un Sénégal uni où les gens sont ensemble. Notre rôle, c’est de soutenir le Président, les maires, les députés», a-t-il indiqué. «Aliou est un ami. C’est vrai qu’à un moment donné, on n’était pas d’accord. Maintenant, tout est rentré dans l’ordre. On va se voir pour aider le football sénégalais», a-t-il ajouté. A lire aussi >> Liverpool : Salah-Mané, l'avis d'El-Hadji Diouf ! A l’occasion, l’ancien international sénégalais et double ballon d’or africain, dans son costume de rassembleur, est revenu sur le différend entre Aliou Cissé, entraîneur de l’équipe nationale et Mayacine Mar, directeur technique national (Dtn). «Je n’ai pas de commentaire à faire. L’heure est au rassemblement. S’il y a des querelles, il faut les arrêter. Ces jeunes (les Lions) n’ont pas besoin de cela. Ils ont besoin d’être concentrés» pour atteindre les objectifs. El Hadji Diouf fera remarquer que l’équipe nationale du Sénégal a un groupe qui peut lui permettre de gagner la coupe d’Afrique. «Mais pour la coupe du monde, on n’est pas encore prêts. C’est pourquoi je dis qu’il faut aller étape par étape. Il faut gagner la coupe d’Afrique d’abord et après, on parlera de la coupe du monde», a-t-il poursuivi. «On n’est pas dans les comparaisons. Sadio Mané est en train de faire sa route. Je suis très content pour lui. Le problème, ce n’est pas qui a mieux fait en équipe nationale ou à Liverpool. Il ne faut pas le perturber», a-t-il continué avant de conclure : «J’ai fait rêver. Sadio est en train de faire rêver. Ce qui est important, c’est de voir un fils du pays s’éclater dans la vie, donner du bonheur à son pays», dira-t-il. Il juge que Sadio Mané fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et s’il n’est pas cité parmi le top 10, c’est parce qu’il est noir. «Etre Africain est un handicap. A la place de Sadio ou Salah, je ne regarderais même pas si je suis dans le top 10 ou le top 100. L’essentiel, c’est de marquer son époque et il l’a fait. Les gens jugeront. Le plus important, c’est qu’il soit heureux de faire ce qu’il a envie de faire». A lire aussi >> El-Hadji Diouf ouvre le feu sur Samuel Eto'o Fils !