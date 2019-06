Une pépite lyonnaise proche de rejoindre la Juve

Le suspense est resté entier pour la sélection nationale du Cameroun. Après un nul face au Malawi (0-0) et une défaite contre le Maroc (2-0), les Lions Indomptables ont dû attendre la dernière et ultime journée des éliminatoires de cette CAN pour obtenir leur ticket pour le wagon qui mène en Egypte. Dans un stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé où ils n’ont pas perdu depuis 3 décennies, les hommes qu’entraine Clarence Seedorf ont accompli leur mission en écrasant les Comores (3-0) grâce notamment à Choupo-Moting, Bassogog et Clinton Njie. Un succès qui permet au Cameroun de terminer à la deuxième place du groupe B de ces éliminatoires, à hauteur du Maroc avec 11 points. Soit 3 victoires, 2 nuls et 1 match perdu.5 fois vainqueur (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) et malheureux finaliste en 1986 et 2008: 51ème mondial, 7africain: André Onana (Ajax Amsterdam), Michaël Ngadeu (Slavia de Prague), Christian Bassogog (Henan Jianye), Eric Choupo-Moting (Paris Saint-Germain): Clarence SeedorfLe tirage au sort de la CAN 2019 a réservé de belles surprises aux Camerounais qui devront affronter le Ghana et la Guinée Bissau, deux équipes qu’ils ont respectivement battues lors des demi-finales et de la phase de groupes de la précédente édition au Gabon. Les retrouvailles s’annoncent électriques dans ce groupe F où le Bénin ne voudra forcément pas jouer au figurant. Avec pour objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale, les coéquipiers de Karl Toko Ekambi, tenants du titre, partent favoris.Champion d’Afrique en titre, le Cameroun va en Egypte avec l’ambition de conserver le trophée et de s’octroyer une sixième étoile. Les Lions Indomptables sont conscients que rien ne sera facile dans cette CAN où la rivalité s’annonce très élevée avec notamment des pays comme le Sénégal et le pays organisateur, mais pour Eric-Maxim Choupo-Moting et ses coéquipiers, le rêve est permis. Pour eux, chaque match sera une finale à gagner. Les Lions Indomptables pourront à cet effet compter sur un André Onana exceptionnel cette saison dans la cage de l’Ajax Amsterdam et aussi aux individualités de joueurs comme Karl Toko Ekambi, Stéphane Bahoken ou encore Christian Bassogog.Mardi 25 juin : Cameroun – Guinée Bissau, à 19H GMT à Ismaïla Samedi 29 juin : Cameroun – Ghana, à 19H GMT à Ismaïla Mercredi 3 juillet : Cameroun – Bénin, à 18H GMT à IsmaïlaAndre Onana (Ajax), Fabrice Ondoa (Ostende), Carlos Kameni (Fenerbahçe)Fai Collins (Standard de Liège), Michael Ngadeu (Slavia Prague), Banana Yaya (Panionios), Jean-Armel Kana-Biyik (Kayserispor), Gaëtan Bong (Brighton), Ambroise Oyongo (Montpellier), Joyskim Dawa (Mariupol)Andre-Frank Zambo Anguissa (Fulham), Pierre Kunde Malong (Mayence), Georges Mandjeck (Maccabi Haïfa), Gilles Djoum (Hearts), Wilfrid Kaptoum (Betis Séville)Stéphane Bahoken (Angers), Jacques Zoua (Astra Giurgiu), Clinton Njie (Marseille), Christian Bassogog (Henan Jianye), Eric-Maxim Choupo-Moting (PSG), Joël Tagueu (Funchal), Karl Toko Ekambi (Villarreal), Olivier Boumal (Panionios).