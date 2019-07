Une offre turque pour Jean-Michaël Seri (Fulham)

Si Paul Put s’est défendu dans un communiqué après avoir été accusé de racket par Antonio Souaré, le Belge voit à nouveau un témoignage à charge. C'est le tour de son capitaine, Ibou Traoré de l'attaquer, dans une interview accordée à 100% Foot et relayée par Foot224. « J’ai vu c’est sorti ces histoires de raquettes au sein du Syli National. Moi, pour avoir vécu de l’intérieur, je pense qu’il fallait que j’éclaircisse un peu cette histoire. En tant que capitaine, j’ai eu la chance de bénéficier de la confiance des gens qui ont subi cela (le raquette, ndlr). C’est un fait avéré. Il y a des phytothérapeutes qui sont venus me voir, qui m’ont dit qu’effectivement, de l’argent qu’ils touchaient, ils devaient en verser une certaine partie et que c’est le coach qui récupérait cet argent-là et qui devait aussi en verser une certaine partie à un monsieur qui s’appelle Tom, qui a aucun lien avec la fédération ou avec le Syli National mais qui effectivement récupère des commissions et aussi met des pressions sur ces personnes-là lorsqu’elles ne veulent pas payer et qui se sentent, j’ai envie de dire, un peu menacées. J’ai eu leur confiance pour que je règle ce problème. Dès que j’ai su ça, j’ai commencé à mener ce combat à l’interne pour que ça s’arrête », a balancé le joueur du Borussia Mönchengladbach. Ce lundi, Paul Put est invité à un entretien par la FGF et le Ministère des sports. Le Belge sera invité à apporter des justifications suite aux allégations dont il fait l’objet depuis l’élimination de la Guinée à la CAN 2019.