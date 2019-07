Une offre de Monaco pour Mariano Diaz (Real Madrid) ?

Mariano Diaz ne rentre pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid. L'attaquant qui avait brillé à Lyon pourrait revenir en France. Il aurait reçu une offre de l'AS Monaco.

Le Real Madrid demande 20 millions pour lâcher Mariano Diaz



📢INFORMACIÓN de @marcosbenito9📢 Mariano está buscando una salida inmediata del Real Madrid. El delantero ya le habría dado el OK al Mónaco para salir del club blanco. pic.twitter.com/xuJd2ItDgT

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 28, 2019



Numéro 7 sur le dos, Mariano Diaz avait la mission de prendre la succession de Cristiano Ronaldo au Real Madrid l'été dernier. 22 apparitions et quatre buts toutes compétitions confondues plus tard, l'attaquant se cherche un nouveau point de chute.Il faut dire que la Maison-Blanche a investi sur Luka Jovic et Eden Hazard durant l'été. Celui qui avait brillé en Ligue 1 avec Lyon lors de la saison 2017-2018 avec 18 réalisations en 34 matchs n'aura donc jamais réussi à s'imposer dans le club où il a terminé sa formation. Là où il est retourné l'été passé pour retenter sa chance contre un chèque de plus de 20 millions. Et même si sa dernière saison n'a pas été au niveau de la précédente, le joueur de 25 ans a toujours des prétendants. Dont un club français...L'AS Rome et l'Inter Milan auraient des vues sur lui, tout comme l'AS Monaco d'après le Mundo Deportivo. Le natif de Premia de Mar pourrait être le plan B des dirigeants monégasques après le transfert avorté d' André Silva . Mais une telle recrue a un prix. Les dirigeants madrilènes demanderaient 20 millions d'euros. Une somme conséquente.Si l'on en croit les informations d'El Chiringuito un accord aurait même déjà été trouvé entre le club du Rocher et le joueur. Il n'y aurait alors plus que le Real Madrid à convaincre. Pas le plus facile mais avec un joueur qui se dirige vers une saison blanche, Florentino Perez sera peut-être plus indulgent.