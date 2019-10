Une offre de 22 M€ pour Gabriel Barbosa (Inter Milan)

Après les réactions de plusieurs anciens de la sélection, c’est au tour de l’ancien sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Yéo Martial de se prononcer. Didier Drogba sera-t-il vraiment candidat ? Une question que tous les amoureux du ballon rond se posent. Mais si cela arrive vraiment, le meilleur buteur de la sélection de Côte d’Ivoire a la bénédiction de Yéo Martial. « C’est un grand footballeur qui a mené une grande carrière à l’international et qui aujourd’hui veut gérer les reines du football dans son pays, rien ne l’y empêche. C’est un garçon intelligent, quelqu’un de sérieux, je pense qu’il s’est préparé pour…Il a pour lui la renommée, le carnet d’adresse, il est influent. Il a posé les jalons du football ivoirien, cela est indéniable » a-t-il déclaré sur les ondes de Vibe Radio. Prix Sport-Ivoire 2007 et 2012, Ballon d’Or Africain 2006 et 2009, meilleur joueur de l’histoire de Chelsea en 2015, meilleur buteur de la sélection ivoirienne de tout les temps… Tant de trophée que l’ancien capitaine des Eléphants a glaner. Grand sur le terrain mais encore en apprentissage dans la gestion. C’est dans cette optique que l’ancien technicien ivoirien a demandé à Didier de se faire encadrer de bonnes personnes pour mener à bien cette mission. « Didier n’a pas l’expérience c’est évident, pour y arriver il faut qu’il accepte de se faire encadrer et accompagner par les personnes qu’il faut. Parce qu’après la carrière de footballeur, la gestion, c’est une autre paire de manche » a-t-il indiqué. Par ailleurs, l’ancien Directeur Technique a lancé un appel à tous les futurs candidats à cette élection. Il a demandé que cette élection se déroule dans un environnement apaisé. « Il ne faut pas que cette élection à la FIF entre dans d’autres considérations. Il faut demeurer dans un cadre apaisé et positif ».