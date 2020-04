Une légende imagine une destination étonnante pour Messi !

Sadio Mané rêve du Ballon d’Or

Quatrième lors du vote pour le Ballon d'Or 2019, Sadio Mané doit-il changer de club pour s'adjuger ce trophée ? Selon son compatriote Diomansy Kamara, la réponse est oui. "Si Mané veut un jour gagner le Ballon d'Or, il devra peut-être quitter Liverpool, car le club n'est peut-être pas le meilleur endroit pour lui, malgré leurs performances exceptionnelles…Il doit continuer sur la route qu'il a empruntée, car il n'était pas loin de terminer sur le podium, et même pour moi, il méritait peut-être de gagner cette année." a déclaré l'ancien Lion de la Teranga à ESPNAvec le club de la Mersey, l'international sénégalais a remporté la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs et la Supercoupe d'Europe, et file tout droit vers le titre de champion d'Angleterre. Mais le Lion de la Teranga, ambitieux, n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. L'ancien joueur de Southampton vise le Ballon d'Or et se dit prêt à sacrifier tout ce qui est possible pour le gagner. « Je joue pour l'équipe, et l'équipe est la plus importante et je suis vraiment heureux de gagner des trophées avec mon équipe mais en même temps, mon rêve était de gagner le Ballon d'Or….Je souhaite le gagner et je sacrifie tout ce qui est possible pour le gagner. J'ai été proche et cela me donne plus de motivation et les gens n'arrêtent pas de me soutenir, me disant que je peux le faire... Je pense que nous sommes proches et je vais gagner un jour », a déclaré Mané dans une interview accordée au Times