Une légende de Manchester United s’éteint à 87 ans

Harry Gregg, ancien joueur de Manchester United dans les années 50 est décédé ce dimanche à l’âge de 87 ans. Il était considéré comme le héros de la catastrophe aérienne de Munich qui coûta la vie à 23 personnes.

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm