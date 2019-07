Une jeune recrue à Aston Villa

Aston Villa a officialisé ce jeudi le transfert d’Ezri Konsa, jeune défenseur central qui arrive en provenance de Brentford.

Proud to sign for @AVFCOfficial. It’s always been a dream to play in the Premier League and this wouldn’t have been possible without God, my family and my friends. Thanks to the fans for the amazing welcome. I can’t wait to get started! #AVFC pic.twitter.com/93b4PHH82e