Une école de Esport étale ses tentacules en France

Le développement du Esport se fait à vitesse grand V. En plus des progrès réalisés dans l'environnement des compétitions, une autre étape est franchie avec l'investissement dans la formation. En France, l'Esport Gaming school, du nom de la première école entière dédiée au sport électronique, qui a vu le jour il y a un an à Talence, étale désormais ses tentacules. Au mois de septembre prochain, la 2e promotion de l'école sera en classe dans les nouveaux locaux de l'école, sis à Mérignac. Elle sera composée de 120 étudiants. L'école propose une offre sports-études appliquée au sport électronique et au jeu vidéo. Dans des propos repris par la presse spécialisée bordelaise, Yoann Rousset, Directeur de l'export Gaming School assure ne pas vendre du rêve sur les débouchés réels dans le secteur de l'eSport. "En venant à l'EGS, il n'y a pas de carrière sportive assurée mais il y a en revanche la garantie d'un cursus numérique solide tout en gardant un pied dans l'eSport", développe-t-il. Son école a accueilli, lors de la précédente rentrée, une première promotion de 60 étudiants post-bac, à la base tous joueurs à leur temps perdu. Désormais gamers à temps réels, ils ont la possibilité de faire carrière soit manette en mains, soit dans les autres débouchés qui tournent autour du gaming.







Reconnu par l'Etat français, l'EGS propose un cursus académique avec deux premières années qui intègrent le volet eSport associé à l'enseignement classique orienté vers le digital. Le directeur Rousset argumente : "On constate que la plupart des carrières professionnelles dans l'eSport sont courtes et s'arrêtent souvent à 25 ans. Quand des jeunes joueurs jouent beaucoup, ils peuvent mettre de côté leurs études et leur formation et se retrouver démunis au bout de quatre ou cinq ans quand le vent tourne. On leur propose donc de se former en parallèle aux métiers du numérique afin de disposer d'un bagage pour pouvoir rebondir dans ce secteur qui recrute énormément à Bordeaux et ailleurs".