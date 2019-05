Une clause de 170 M€ pour Neymar (PSG) ?

[#TrophéesUNFP🏆] 🔴 OFFICIEL !



Les joueurs nommés pour le titre du meilleur joueur de Ligue 1 de la saison !



🇫🇷 Ben Arfa

🇧🇷 Neymar

🇦🇷 Di Maria

🇨🇮 Pépé

Les cinq joueurs ont été nommés - exclusivement par leurs pairs - pour le titre de meilleur joueur de la Ligue 1 qui sera décerné le 19 mai. Le trophée sera décerné lors de la 28e cérémonie organisée par l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP).* Neymar a disputé 15 matches de Ligue 1 cette saison (14 fois titulaire), a inscrit 13 buts et délivré 6 passes décisives. * Kylian Mbappé a disputé 27 matches (22 titularisations), inscrit 30 buts et délivré 6 passes décisives. * Angel Di Maria a disputé 26 matches (24 titularisations), inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives. * Hatem Ben Arfa a disputé 25 matches (22 titularisations), inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives. * Nicolas Pépé a disputé 34 matches (34 titularisations), inscrit 20 buts et délivré 11 passes décisives.