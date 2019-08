Une Camerounaise en course pour le Prix Puskas

Idrissa Gana Gueye a rejoint le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. À la recherche d’un milieu défensif, Thomas Tuchel avait jeté son dévolu sur le milieu international sénégalais.

Ce week-end, Idrissa Gana Gueye a été appelé pour la première fois dans le groupe du Paris Saint-Germain. Mais, il n’a pas encore joué la moindre minute. Cependant, Thomas Tuchel compte sur l’international Sénégalais « il parle français et anglais, il peut parler avec tout le monde. Il est un gars très poli et très humble donc c’est vraiment très facile pour son intégration. Gana doit encore s’adapter à notre style, à nos entraînements. Tout ça, c’est nouveau pour lui. C’est nécessaire de lui donner le temps de s’adapter. Il est attentif. C’est bien qu’il soit avec nous », a laissé entendre le technicien allemand.

Sur son utilisation, Thomas Tuchel compte utiliser l’international Sénégalais en tant que numéro six « il peut jouer six et il peut jouer avec un double-six ou en huit. Pour moi, c’est un six, qui récupère des ballons, libère des espaces. C’est son profil. Ce sont des choses que nous attendons de lui », a expliqué le coach du Paris Saint-Germain.