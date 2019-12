Unai Emery a refusé le poste de manager d’Everton

Un match de folie. Mais pas de vainqueur. Au terme d'une rencontre spectaculaire, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig ont partagé les points (3-3), ce mardi soir, lors de la 16eme journée de Bundesliga. Avec ce résultat, l'équipe entraînée par Julian Nagelsmann est assurée de conserver la tête du classement à l'issue de cette journée, même si Mönchengladbach pourrait revenir à égalité de points en cas de succès face à Paderborn. Le BVB, lui, est désormais sous la menace de Schalke et du Bayern Munich. Et peut s'en mordre les doigts. Pourtant, Leipzig avait averti le Borussia Car les hommes de Lucien Favre avaient pris la rencontre par le bon bout. Dominateurs, les Borussen ont concrétisé leur supériorité dès la 23eme minute, lorsque Weigl a trompé Gulacsi d'un tir lointain. Une dizaine de minutes plus tard, Brandt a doublé la mise en enchaînant un crochet et une frappe qui ont mis Upamecano et le portier adverse dans le vent. Conforté par son avance de deux buts, le club de la Ruhr a lâché du lest. Leipzig en a profité pour envoyer deux avertissements, juste avant la pause, obligeant Bürki a réussir deux superbes parades. Un quart d'heure de folie Revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, les hommes de Nagelsmann ont trouvé l'ouverture dès le début du second acte, par Werner (47eme) et ont même pensé égaliser trois minutes plus tard, lorsque Halstenberg a trompé Bürki, avant d'être signalé en position de hors-jeu. Dans un quart d'heure complètement fou, Werner s'est offert un doublé (53eme), et Sancho lui a immédiatement répondu (55eme) pour redonner l'avantage aux locaux. A l'affût après un tir de Mukiele, Schik a remis les deux équipes à égalité. Définitivement.

