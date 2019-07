Un trophée pour les Bleues

Champions du monde en titre, les Etats-Unis ont réussi à dompter la pression et les Pays-Bas (2-0) pour conserver ce titre mondial. Megan Rapinoe et Rose Lavelle sont les buteuses.

Le debrief

L’instant T :

Un centre d’Heath détourné de la tête par Spitse qui surprend Stefanie van der Gragt. On joue l’heure de jeu et cette finale a choisi son camp. Prise dans son dos et n’ayant pas vu Morgan arriver, la défenseure néerlandaise loupe le ballon et pose ses crampons sur le bras de l’attaquante américaine. Mme Frappart siffle corner mais après usage du VAR, c’est bien un penalty pour les Etats-Unis. Une offrande que va convertir Megan Rapinoe et emmener les USA vers un 4eme titre.

Les buts

Les tops et flops

Sari VAN VEENENDAAL (8)

Rose LAVELLE (7)

Stefani VAN DER GRAGT (3)

La feuille de match

ETATS-UNIS – PAYS-BAS : 2-0

Etats-Unis

Pays-Bas

Depuis l’ouverture de la Coupe du Monde 2019 le 7 juin dernier, les Etats-Unis avaient entouré en rouge la date du 7 juillet, synonyme de finale. Après avoir éliminé l’Angleterre mardi, l’objectif avait été partiellement rempli. Mais il restait le plus dur à faire, à savoir conserver ce titre mondial décroché il y a 4 ans sur le sol canadien. Depuis dimanche soir, le contrat est rempli à tous les niveaux. Malgré la bonne volonté affichée par les Pays-Bas, la sélection de Jill Ellis s’est logiquement imposée dans cette finale du Mondial au Groupama Stadium (2-0). Il lui aura certes fallu une heure de jeu pour débloquer la situation mais c’est bien une quatrième étoile qui va venir s’ajouter sur le maillot des Stars and Stripes. Favorites depuis des mois, les partenaires de Megan Rapinoe ont répondu présentes quand on les attendait avec ce brin de réussite qui fait bien sûr la différence.Dans une finale hachée par la pression du résultat et donc avec de nombreuses fautes, la Team USA n’a pas affiché la sérénité qu’on lui connaît d’habitude notamment durant la première période. Les Américaines ont bien évidemment eu la maîtrise du ballon face à des Néerlandaises attachées à bien défendre. Mais elles se sont heurtées à un mur du nom de Sari van Veenendaal. La portière d’Arsenal a bien essayé de repousser l’échéance avec des arrêts de grande classe (22eme, 38eme, 38eme, 39eme) mais à force de subir les Oranje ont forcément craqué. Sur un coup de butoir certes avec un penalty transformé par Rapinoe après utilisation du VAR (60eme). Cette ouverture du score a complètement libéré les championnes du monde en titre en même temps que les espaces. Dans leur soif du doublé Europe - Monde, les Pays-Bas ont laissé la porte ouverte à leurs adversaires. Un chemin dans lequel s’est engouffré Rose Lavelle pour faire le break, neuf minutes après sa capitaine. Dans un Groupama Stadium complet (57 900) et largement acquis à leur cause, les Etats-Unis ont pu célébrer ce nouveau titre l’esprit relâché et avec le sentiment du devoir accompli.Ouverture du score pour les Etats-Unis ! Suite à une intervention manquée de Van der Gragt sur Morgan, Mme Frappart siffle un penalty après utilisation du VAR. Rapinoe prend à contre-pied Van Veenendaal.Le break pour les Etats-Unis ! Lavelle récupère un ballon au milieu de terrain et n’est pas attaquée. La milieue s’engouffre dans la brèche et fixe Van der Gragt en l’emmenant sur la gauche. Sa frappe croisée fait mouche.Impériale face à la Suède en demi-finales, la portière néerlandaise a remis ça en finale avec une prestation de haut-vol. La portière remplaçante d’Arsenal a écœuré les attaquantes américaines durant le premier acte (22eme, 38eme, 39eme) et repoussé au maximum l’échéance.Elle ne paye pas de mine à la regarder mais la milieu de terrain américaine effectue un travail impressionnant que ce soit dans la récupération du ballon ou pour amener les attaques. Son but du break vient colorer une prestation aboutieLe rêve néerlandais de remporter son premier titre de champion du monde a pris fin à l’heure de jeu. Prise à contre-pied par une déviation involontaire de Spitse, la défenseure n’a pas vu Morgan arriver dans son dos. En loupant son intervention et en posant ses crampons sur l’Américaine, elle a entraîné son pays dans sa chute. Cruel…Temps chaud – Pelouse excellente: Mme.Frappart (FRA,: Rapinoe (s.p, 60eme) puis Lavelle (69eme) pour les Etats-Unis: Dahlkemper (41eme) pour Etats-Unis - Spitse (10eme), Van der Gragt (60eme) pour Pays-Bas: AucuneNaeher () – O’Hara () puis Krieger (), Dahlkemper (), Sauerbrunn (), Dunn () - Lavelle (), Ertz (), Mewis () – Rapinoe (cap) () puis Press (79eme), Morgan (), Heath () puis Llyod (87eme): Harris (g), Franch (g), Pugh, Brian, Horan, Davidson, Sonnett, Long, McDonald: J.EllisVan Veenendaal (cap) () – Van Lunteren (), Dekker () puis Van de Sanden (73eme), Van der Gragt (), Bloodworth () – Groenen (), Van de Donk (), Sptise () – Beerensteyn (), Miedema (), Martens () puis Roord (70eme): Kop (g), Guerts (g), Van Dongen, Van Es, Pelova, R.Jansen, Kaagman, E.Jansen, Kirkdijk, Van der Most: S.Wiegman