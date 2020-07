Un Super Eagle rejoint les Glasgow Rangers

Plusieurs joueurs africains ont confirmé cette saison qu'ils pouvaient très rapidement prétendre au plus haut niveau. Parmi ces éléments d'avenir, le Nigérian Samuel Chukwueze, qui se distingue avec Villarreal et les Super Eagles.

Une progression express



Depuis son arrivée en Espagne pendant l'été 2017, Samuel Chukwueze a connu une évolution express. Recruté pour jouer avec l'équipe U19, le Nigérian n'a pas traîné. Il a rapidement convaincu et a fait l'unanimité dans les équipes de jeunes. Le gaucher a été surclassé à trois reprises en moins d'un an. Une progression qui lui a permis de passer rapidement de la Juvenil B, la quatrième équipe de Villarreal, au groupe professionnel. Dès le 1er novembre 2018, "Samu" a participé à un match de Coupe du Roi. Et pour ses grands débuts dans une compétition nationale, il a marqué un but contre Almeria. Un bon moyen de s'imposer au plus haut niveau et de briller contre des ogres tels que le Barça à peine 18 mois après son arrivée sur le Vieux Continent.

Un match contre le Barça qui a tout changé



C'est le 2 avril 2019 que le monde entier a découvert le potentiel de Samuel Chukwueze. Le joueur de Villarreal avait déjà fait trembler les filets en Coupe du Roi, en Liga et même en Ligue Europa mais ce soir-là, l'ailier a délivré une masterclass. A la lutte pour le maintien, le sous-marin jaune a arraché le point du match nul dans un match complètement fou face au Barça, le leader du championnat (4-4). Le club catalan a rapidement mené au score grâce à des buts de Philippe Coutinho et Malcom. Mais c'est Chukwueze qui a complètement relancé le match. A la 23eme minute, le joueur alors âgé de 20 ans réduisait le score à l'issue d'une échappée en solitaire. En seconde période, il a offert le but de l'égalisation à Karl Toko Ekambi. Ces deux actions décisives lui ont permis de se faire un nom mais elles ne suffisent pas à résumer l'incroyable performance de Chukwueze ce soir là.

Il a été champion du Monde



Samuel Chukwueze n'a qu'un titre à son palmarès. Et quel titre... Le Nigérian a été champion du Monde. C'était en 2015 quand il jouait avec la sélection U17 de son pays. Aux côtés de Victor Osimhen, le meilleur buteur de la compétition, le petit ailier droit a été très en vue. Il a terminé la compétition organisée au Chili avec trois buts et quatre passes décisives en sept matchs. Un bilan qui lui a permis de monter en puissance. Pour le premier match des Golden Eaglets face aux Etats-Unis, le natif d'Umahaia avait commencé sur le banc. Quelques jours plus tard, il marquait un doublé contre le pays organisateur puis délivrait une passe décisive sur le deuxième but de la finale. Grâce à Mondial U17, Samuel Chukwueze a pu postuler à un transfert en Europe. On connaît la suite...

Un modèle nommé Arjen Robben



Depuis ses débuts, Samuel Chukwueze est comparé à Arjen Robben. Comme le vétéran néerlandais, le jeune Nigérian a l'habitude de faire la différence avec ses dribbles et sa vitesse avant de frapper. Une marque de fabrique qui rappelle l'ancienne gloire du Bayern Munich. Et cet hommage est justifié. Le joueur de 21 ans n'a jamais caché son admiration pour son aîné.

Un avenir dans un grand club



A seulement 21 ans, Samuel Chukwueze est déjà promis à un grand avenir. Des clubs prestigieux suivent sa situation avec attention. Des rumeurs ont déjà annoncé l'attaquant à Chelsea, au Bayern, à Liverpool, à Arsenal, à l'Atlético Madrid ou à Everton. Des candidats qui prouvent la valeur du jeune joueur. Si un départ de Villarreal semble devenir inévitable dans un avenir proche, c'est bien dans un top club européen que "Samu" devrait signer. Une raison explique cela : le montant de sa clause libératoire. Selon la presse espagnole, elle a été fixée à 63 millions d'euros par les dirigeants de Villarreal. Un montant qui n'est pas à la portée de toutes les bourses.