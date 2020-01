Un solide Nantes enfonce Sainté / Ligue 1 (J20)

Auteurs d’un match plein dans un Chaudron absolument vide, les Canaris ont entamé la deuxième phase de la meilleure des manières, alors que l’ASSE concède sa quatrième défaite de rang en Ligue 1.

Le debrief

L’instant T :

Bien avant l’ouverture du score de Blas, Arnaud Nordin a eu la balle d’ouverture du score dès la huitième minute suite à un centre de Boudebouz venu de la gauche. La reprise instantanée du jeune Stéphanois partait bien, mais Lafont a eu le réflexe qu’il fallait afin de maintenir sa cage inviolée. Et Sainté n’a plus jamais réussi à accrocher le cadre.

Les buts

Les tops et les flops

Ludovic BLAS (7)

Mehdi ABEID (7)

Harold MOUKOUDI (4)

La feuille de match

SAINT-ÉTIENNE – NANTES : 0-2

Saint-Étienne

Nantes

Comme un symbole, il aura fallu attendre que Geoffroy-Guichard soit absolument vide - suite à une sanction de la LFP – pour voir le FC Nantes venir s’imposer dans le Forez, mettant fin à une grosse période de disette : c’est simple, la dernière fois que des Nantais l’avaient emporté sur la pelouse de l’ASSE, c’était la bande des Landreau, Carrière, Da Rocha et Moldovan de 2001 qui allait être championne en fin de saison.Les Canaris de 2019-2020 ne feront pas aussi bien, mais ils ont en tout cas tout bien fait ce dimanche pour obtenir les trois points. Il faut dire qu’affronter l’AS Saint-Étienne actuel n’a rien de terrifiant : c’est la quatrième fois de suite en championnat que les Verts ne prennent aucun point. Cette fois, un but de Mehdi Abeid en première période et un autre de Ludovic Blas après l’entracte ont suffi pour mettre les Stéphanois aux tapis, alors que Nantes maîtrisait les débats, avec un collectif bien huilé malgré les absences et des individualités qui se sont montrées inspirées : la recrue belge Renaud Emond, entrée en fin de partie, attendra elle encore un peu avant de réellement montrer ce qu’elle vaut.Encore privé de plusieurs cadres (M’Vila, Bouanga, Saliba) et en cruel manque de confiance, Saint-Étienne a fait peine à voir cet après-midi (un seul tir cadré en 90 minutes) et si la zone rouge est encore loin derrière, il serait temps de se remettre à l’endroit : alors que Claude Puel avait réussi à insuffler un souffle nouveau à son groupe lors de son arrivée, c’est bel et bien terminé et le technicien français semble désormais démuni. Pour Nantes, le top 5 est toujours d’actualité et un résultat de Dijon contre le LOSC leur permettrait même d’entrevoir plus haut.Les Canaris construisent et Appiah est lancé à droite. Le latéral centre directement, Simon est trop court et Honorat dégage mal. Abeid contrôle avant de tenter sa chance du gauche, cadre et ne laisse aucune chance à Ruffier.Suite à un premier centre très dangereux, Nantes revient à la charge avec Simon qui pénètre dans la surface d'un superbe contrôle orienté et centre en retrait pour son coéquipier, lequel ne se pose pas de question et trouve d'une frappe croisée le petit filet d'un Ruffier impuissant.Auteur d’une très bonne première période. L’ancien Guingampais a confirmé dès le début de deuxième en faisant le break d’une reprise sans contrôle. Après des débuts compliqués, il semble pleinement acclimaté à sa nouvelle équipe et se montre de plus en plus à l’aise dans son rôle de milieu droit assez libre.On a retrouvé le Mehdi Abeid élégant et efficace que l’on connaît. L’ancien Dijonnais, auteur d’un match plein, a lancé les siens d’une belle frappe de son mauvais pied, le gauche.Pas toujours rassurant derrière (il est notamment pris par Simon sur le deuxième but), le défenseur a symbolisé la déroute de son équipe.Temps froid – Pelouse excellente: A. Ustaritz (: Abeid (23eme) et Blas (48eme) pour Nantes: Khazri (52eme) et Palencia (69eme) pour Saint-Étienne – Louza (71eme) pour Nantes: AucuneRuffier () – Palencia (), Moukoudi (), L. Perrin (cap) (), Trauco () – Cabaye (), M. Camara () - Honorat () puis Rivera (66eme), Boudebouz () puis Abi (46eme), Nordin () puis Edmilson (82eme) - Khazri ().: J. Moulin (g), Kolodziejczak, Debuchy, Aholou.: C. PuelLafont () – Appiah (), Wagué () puis Basila (46eme,), Girotto (), C. Traoré () – A. Touré (cap) (), Abeid () - Blas () puis Moutoussamy (80eme), Louza (), K. Bamba () – M. Simon ().: Petrić (g), Benavente, Krhin, Ndilu.: C. Gourcuff