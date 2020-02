Un rappeur français signe en Serie A !

Les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine 2019/2020 (la première équipe citée recevra à l’aller) :

La Route vers la Finale est prête! 🛣 8⃣ anciens champions se disputent le titre! 🔥#TotalCAFCL pic.twitter.com/8c3WdtzFDJ — CAF - FR (@caf_online_FR) February 5, 2020

🇪🇬 Al Ahly 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 🇪🇬 Zamalek 🏆🏆🏆🏆🏆 🇨🇩 TP Mazembe 🏆🏆🏆🏆🏆 🇹🇳 ES Tunis 🏆🏆🏆🏆 🇲🇦 Raja 🏆🏆🏆 🇲🇦 Wydad 🏆🏆 🇹🇳 Étoile du Sahel 🏆 🇿🇦 Sundowns 🏆 HISTORY! For the first time ever 8⃣ #TotalCAFCL winners in the quarter finals! pic.twitter.com/xET4VZWeHl — CAF (@CAF_Online) February 1, 2020

Group Stages DONE ✅ 🔥⚡ Your 8⃣ #TotalCAFCL Quarter Finalists ⚡🔥 Up next: THE DRAW! 🗳 RT if your team made it through 🔃 pic.twitter.com/ejLM9ODQjP — CAF (@CAF_Online) February 1, 2020

Toujours très attendu, le tirage au sort des quarts de finale de laa tenu toutes ses promesses. Il faut dire que la, qui organisait le tirage auence mercredi à partir de 18h GMT, avait été gâtée par le dénouement de la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions de clubs africains. A lire aussi >> LDC CAF: résultats et classements à l'issue de la phase de poules En effet, la présence de grosses écuries du "Continent-mère" (Al Ahly, Wydad Casablanca, Zamalek, Raja Casablanca) dans leannonçait plusieurs chocs en perspective puisque leest également richement garni avec notamment le TP Mazembe, l'Espérance de Tunis, l'Etoile du Sahel et les Mamelodi Sundowns. Les affiches tirées sont ainsi nombreuses et de qualité, à commencer par les trois scintillantes confrontations qui mettront aux prises l'ogre égyptienauxleaumais également leà l'. Double tenante du titre, l'croisera le fer avec ledans un choc qui s’annonce palpitant. Il convient de rappeler que les matches aller sont programmés pour les2020. Et les rencontres retour sont prévues les