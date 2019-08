Un obstacle de taille pour la venur de Renato Sanches (Bayern Munich) à Lille ?

Malgré les arrivées de Wissam Ben Yedder (FC Séville) et Islam Slimani (Fenerbahe), Oleg Petrov, le vice-président de Monaco, assure ne pas avoir fait une croix sur Radamel Falcao. Info ou intox ?

Petrov attend un défenseur central et un milieu récupérateur

Présent ce mercredi en conférence de presse, Oleg Petrov, le vice-président de Monaco , a donné des nouvelles de Radamel Falcao . Lié jusqu’en juin 2020 avec le club de la Principauté, l’avant-centre international colombien est-il effectivement promis à Galatasaray (qui lui propose un bail de trois ans) ? « On espère que Falcao reste au club, a indiqué le dirigeant asémiste. C’est un grand joueur avec beaucoup de qualités. Je ne pense pas que la relation puisse se tendre avec Falcao. Il a toujours marqué beaucoup de buts ici. Il a fait de grandes choses à Monaco.Radamel a toujours été professionnel et ambitieux. Il veut jouer la Ligue des Champions , mais il a un contrat. On a besoin de lui. »Durant son intervention, Oleg Petrov a confirmé que les Monégasques étaient dans l’attente de renforts en défense centrale et à la récupération. « On cherche un six, a expliqué le successeur de Vadim Vasilyev. Il y a différents candidats et négociations (ndlr : Mario Lemina est pressenti pour le poste de numéro 6) . Maintenant, je ne donnerai pas de noms. Le milieu de terrain est une position importante pour le club, et ce n’est pas facile de trouver le joueur parfait pour cette position.Pour l’attaque, on a bouclé le Mercato (Wissam Ben Yedder et Islam Slimani sont arrivés au cours des dernières semaines). »