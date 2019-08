Un nouvel exploit ? Cette fois, Rennes a toutes les raisons d’être inquiet

Rennes devra réussir un nouvel exploit face au Paris Saint-Germain pour empocher le Trophée des Champions, ce samedi, à Shenzhen (13h30). Mais ce qui paraissait possible il y a trois mois, au moment de battre l’ogre parisien en finale de la Coupe de France, ne semble plus l’être aujourd’hui.

Les doutes de son projet

L’écart encore plus grand

Les désavantages de l’instant

La notion de temporalité est bien différente dans le football. Il suffit de prendre un peu de recul sur la petite centaine de jours qui a séparé la finale de Coupe de France remportée par Rennes face au PSG, le 27 avril dernier, et le Trophée des Champions qui opposera ces deux mêmes équipes, ce samedi (13h30), pour le concevoir. Là où il y avait des raisons de voir le « petit » renverser le « gros » au Stade de France, il y a maintenant une évidente forme de logique, liée à la nature de chacun. Parce qu’il est ce qu’il est, le dixième du dernier championnat de France a beaucoup changé en trois mois, sans que l’on ne sache encore si l’évolution a été bénéfique.Même si seulement quatre des onze joueurs alignés avant d’enlever la Coupe de France ont été du voyage en Chine (Koubek, Da Silva, Grenier, Bourigeaud), ce n’est même pas le renouvellement de l’effectif qui souligne le changement. Notamment parce qu’il est en partie provisoire, plusieurs hommes ayant bénéficié de repos supplémentaire après avoir participé à la CAN (I.Sarr, M.Niang, H.Traoré, Bensebaini…). Les interrogations portent plutôt sur la viabilité d’un projet que le succès avait rendu enthousiasmant. Depuis, Hatem Ben Arfa et Benjamin André, qui l’incarnaient, sont partis. Il se murmure aussi qu’une belle offre chinoise pourrait ouvrir la porte à Niang. Fin mai, Rennes avait pourtant levé l’option d’achat pour conserver l’international sénégalais.Voilà pourquoi, pour le club breton, le Trophée des Champions ne s’inscrit pas dans la continuité de la Coupe de France. Il marque plutôt un nouveau départ. En conférence de presse, Julien Stéphan a lui aussi souligné que « beaucoup de joueurs présents lors de la finale ne seront pas présents . » Et s’il a préféré mettre ce constat sur le dos du « charme du foot », il a aussi rappelé que « peu de monde dans l’effectif a remporté des titres ». Près d’un tiers des joueurs convoqués pour cette rencontre ont 18 ans ou moins. Même sans Neymar, le PSG pourra lui compter sur la plupart de ses stars, et même ses principales recrues, à l’exception d’Idrissa Gueye.Pire encore, le renouveau rennais devra faire avec des conditions difficiles. « C’est un climat très différent, humide. Ça aura des répercussions sur le match avec un terrain lourd, qui pourrait se dégrader rapidement, a précisé Stéphan. On est arrivé hier, les joueurs doivent vite s’acclimater. » Les Parisiens, eux, ont débuté leur préparation à Shenzhen le 24 juillet dernier. « On a eu quelques difficultés à l’entraînement jeudi car le terrain est vite devenu impraticable, a lamenté le coach des Rouge et Noir. On verra dans quelle cela nous pose des problèmes. » L’autre inquiétude concerne évidemment l’adversaire. Le PSG, dont la défaite en finale de Coupe de France n’avait rien arrangé à sa fin de saison en eau de boudin, arrivera revanchard. Comme si le reste ne suffisait pas.