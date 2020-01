Un nouveau prétendant se déclare pour Olivier Giroud (Chelsea)

Retrouvez toutes les réactions des acteurs de ce 8eme de finale de Coupe de France entre l'OM et Strasbourg (3-1).

Dimitri Payet (milieu offensif de Marseille, France 3) : "Je pense que sur le dernier match, il nous a manqué le but. Il y a eu des occasions, on a manqué d'efficacité dans le dernier geste. Ce soir, on a eu un peu plus de réussite, à l'image de ce but de Bouna, qui vient d'ailleurs. Après on a un penalty et on marque sur un contre en fin de match. On a su mettre ce troisième but, malgré une grosse pression de Strasbourg. On a réussi à être solide. On a fait un match plus en adéquation avec ce qu'on sait faire".

Stefan Mitrovic (défenseur de Strasbourg, Eurosport) : "On était dans le match durant la première demi-heure, mais on encaisse ensuite deux buts trop facilement. On ne peut pas faire ça contre une grande équipe comme Marseille. On a tout donné en deuxième mi-temps, mais ça ne suffit pas. On sort de la Coupe, on est déçu... Maintenant, l'objectif est de rester dans le Top 10 en championnat".

Thierry Laurey (entraîneur de Strasbourg) : "Ce soir, on n’a pas été assez efficaces pour espérer une qualification. On a eu un dernier quart d’heure de première mi-temps très difficile. Et quand Marseille ouvre le score, ce n’est pas pareil. En seconde période, je trouve que l’on a réussi à se créer des occasions. On n’a pas forcément à rougir de cette élimination".