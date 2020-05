Un nouveau binational ciblé par la Côte d'Ivoire

"Je ne vous cache pas que je suis venu à la JSK pour gagner des titres, que ce soit sur le plan national ou sur le plan continental. Cependant en tant que coach ambitieux, je veux remporter la Ligue des Champions d’Afrique", confiait-il dernièrement à Koora. "La course au titre demeure ouverte. Nous avons 36 points et nous sommes à la quatrième position, à quatre points du leader. Il reste huit journées, tout est possible. Si le championnat reprend, nous allons tout faire pour bien nous préparer afin de tenter de titiller le CR Belouizdad qui est le leader au classement, et pourquoi pas remporter le titre de champion d’Algérie au bout de la saison ?", analyse-t-il. Le vainqueur du championnat du Soudan, la saison dernière aux commandes d'Al Merreikh enchaine: "Il nous reste huit rencontres, dont quatre à domicile face à des concurrents directs. Il va falloir jouer toutes nos chances à fond pour tenter de glaner le maximum de points. Il ne faut pas oublier que 24 points restent encore en jeu". Zelfani a un contrat de trois ans avec la JSK où il a remplacé le Français Hubert Velud. A lire aussi >> Algérie : Oussama Darragi fait faux bond à la JS Kabylie