Un mois d'absence maximum pour Mbappé

Sorti sur blessure dimanche, Kylian Mbappé a passé des examens ce lundi matin. Selon Le Parisien, l’international français sera absent pour au moins trois semaines. Il manquera le prochain rassemblement des Bleus et certainement la reprise de la Ligue des Champions.

Sans Mbappé… et Cavani pour les prochaines semaines ?

Le Parc des Princes a retenu son souffle dimanche soir, lorsque Kylian Mbappé s’est arrêté net dans la surface de réparation toulousaine, en pleine accélération et au duel avec deux défenseurs adverses. Et il a eu raison de le faire. Remplacé par Eric Maxim Choupo-Moting, l’international français a effectué des examens lundi matin. Et si les résultats n’ont pas encore été communiqués par le Paris Saint-Germain, Le Parisien indique qu’ils ont révéléL’ancien Monégasque devra donc observer une période de repos comprise entre trois semaines et un mois.Une chose est sûre,qui affronteront sans lui l’Albanie et Andorre, les 7 et 10 septembre, dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2020. Il est également très probable que le champion du monde manque la reprise de la Ligue des Champions, le 17 ou 18 septembre, en plus des rencontres de Ligue 1 à Metz vendredi et contre Strasbourg le 14 ou 15 septembre. Alors que le verdict pour Edinson Cavani, également touché musculairement dimanche, est encore attendu, le club francilien va donc devoir trouver des solutions offensives pour les prochaines échéances. A Metz, Eric Maxim Choupo-Moting pourrait être de nouveau titulaire. Mais le champion de France ne dispose pas d’une grande profondeur d’effectif au poste d’attaquant et devra peut-être, pour la suite, s’adapter sur le marché des transferts dans les prochains jours. Du moins dans le dossier Neymar, qui est toujours en suspens. Pour rappel, même si le Brésilien reste, il manquera les trois premières journées de C1 pour cause de suspension.