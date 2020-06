Un modeste club s’apprête à accueillir Djibril Cissé

🗣 Aubameyang pour @telefoot_TF1: « Récemment je n’ai pas reçu de proposition. Mais bien sûr qu’on a échangé avec le club, ça fait pas mal de mois. Mais ils savent très bien pourquoi jusque là rien ne s’est passé. C’est eux qui ont la clé. À eux de faire leur travail... » 🔴⚪️ pic.twitter.com/3M8rA0aKiw — Arsenal FC 🇫🇷 (@ArsenalFansFR) June 14, 2020

Plusieurs clubs de renom souhaitent profiter de la situation contractuelle de l’international gabonais pour s’attacher ses services. Auba a brillé de mille feux cette saison sous la tunique des Gunners inscrivant 20 buts en 32 matches toutes compétitions confondues. De son côté le club londonien est donc contraint de prolonger ou vendre le capitaine des "Panthères" sous peine de la voir partir gratuitement l’été prochain. Prolongation ou départ ? Rien n'est encore décidé à en croire les propos d'PEA. L'ancien joueur de l'AS Saint Etienne envoie la balle dans le camp des dirigeants londoniens. «Je n'ai pas reçu... Enfin, récemment, je n'ai pas reçu de proposition, a confié l'international gabonais. Mais bien sûr qu'on a déjà échangé avec le club, ça fait pas mal de mois. Ils savent très bien pourquoi rien ne s'est passé jusque-là. Ce sont eux qui ont la clé, tout simplement. A eux de faire leur travail et après on verra comment ça va se passer.» a lâché l’international gabonais dans un entretien accordé à Téléfoot.Aubameyang n'a pas certainement fermé la porte à une prolongation, mais "faim de titres" il pourrait céder aux sirènes de ses courtisans. Des titres ? Bien sûr, forcément. Tout joueur compétiteur rêve de gagner des titres, c'est important...Tout le monde va se poser la question : « est-ce qu'il veut les gagner à Arsenal ou ailleurs ?» Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est le club qui a les clés en main. Moi, j'ai faim de titres, tout le monde le sait et je compte bien me battre pour en gagner... C'est un tournant de ma carrière » a expliqué l’ancien joueur du Borussia Dortmund.A noter que le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore l'Inter Milan et le PSG seraient intéressé par le profil de l’attaquant de 30 ans. A lire aussi >> Sondage: Quel serait le meilleur club pour Pierre-Emerick Aubameyang ?