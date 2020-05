Un match -Une histoire : La remontada historique de Liverpool contre le Barça souffle sa première bougie

Il y a un an jour pour jour Liverpool réalisait une remontada incroyable face au Barça en demi finale retour de ligue des champions après avoir perdu 3-0 à l'aller pic.twitter.com/szi01i8DmA — Rigault Sotiris (@rigault_sotiris) May 7, 2020

Il y a un an jour pour jour, Liverpool éliminait le FC Barcelone grâce à une incroyable "remontada" à Anfield et un but surprenant d'origine sur un corner rapide de Trent Alexander-Arnold 😎



Une nuit mémorable ! pic.twitter.com/cidZKQzId3 — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) May 7, 2020

Un match fou qui restera dans les annales de la Ligue des Champions, que nous devrons nous remémorer tous les ans.Le 7 mai 2019. Une date qui restera à jamais dans la tête de n'importe quel supporter Blaugrana, mais également dans celle de n'importe quel fan du club de la Mersey.Battu au Camp Nou au match aller, le club anglais était dans l'obligation de remonter un déficit de trois buts contre le géant catalan. Une mission semble quasi-impossible contre les coéquipiers de Lionel Messi. Mais les hommes de Jürgen Klopp ont rendu possible l'impossible. Ils sont parvenus à créer la sensation en s'imposant 4-0 au terme d'un match à couper le souffle. Une victoire, inespérée au coup d'envoi, synonyme d'élimination du Barça et une qualification méritée de Liverpool.Retour sur cette remontada historiqueLors de ce match les Reds, privés de deux stars Mohamed Salah et Firmino blessés, a pu compter sur un public en folie, pour l'emporter.Une victoire acquise grâce notamment à deux doublés signés Georginio Wijnaldum (54e et 56e) et Divock Origi (7e et 79e). Une rencontre marquée notamment par le dernier but sur un corner magique de Trent-Alexander Arnold.Ce dernier a profité de la défense dissipée du club espganole pour envoyer rapidement le ballon dans la surface vers Origi, qui s'est offert un doublé. Un but qui fait exploser Anfield, et qui propulse le club de la Mersey vers sa seconde finale consécutive de la plus prestigieuse compétition européenne.Si les hommes d'Ernesto Valverde ont vécu certainement une soirée cauchemardesque, les coéquipiers de Sadio Mané se sont offert l'une des soirées les plus mémorables de l'histoire de la C1.