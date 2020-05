Un joueur des Orlando Pirates positif au Covid-19

Kalou s'est excusé

Salomon Kalou a été suspendu par son club le Hertha Berlin après la publication d'une vidéo dans laquelle on le voit enfreindre les gestes barrières, liés à la pandémie de coronavirus "Salomon Kalou a donné l'impression dans sa vidéo que les joueurs du Hertha BSC ne prennent pas au sérieux les règles de distance et d'hygiène prescrites par les autorités sanitaires. Hertha BSC tient à préciser qu'il s'agit là de l'échec d'un seul joueur… Avec sa vidéo, Salomon Kalou a violé les règles internes fondamentales de l'équipe et a montré un comportement qui ne correspond ni à la situation ni aux règles de conduite du club. Hertha BSC a donc décidé de le suspendre de l'équipe, des entraînements et des prochains matches avec effet immédiat" », lit-on dans le communiqué du club allemand. Une vidéo qui a déclenché une vive polémique en Allemagne, a poussé la Fédération allemande à réagir « Les images de Salomon Kalou dans les vestiaires du Hertha BSC sont absolument inacceptables...Nous ne pouvons pas tolérer cela. Particulièrement vis-à-vis des des joueurs et des clubs qui suivent les directives parce qu'ils comprennent la gravité de la situation. » a écrit la fédération sur son compte Twitter. L'ancien président du Bayern Uli Hoeness a également critiqué le comportement de l'Ivoirien. "Il n'y a pas de remède contre la bêtise" a lâché le directeur général de la Ligue allemande de football dans une intervention à la télévision bavaroise.Suite à sa vidéo "scandaleuse" l'Éléphant a tenu à présenter ses excuses. "Je n'aurais jamais dû faire cette vidéo. Je suis désolé si j'ai donné l'impression de ne pas prendre le coronavirus au sérieux...Depuis que nous sommes sortis de la quarantaine, nous avons été testés chaque semaine. Il n'y a pas eu d'autre résultat positif chez nous. Et nous devrions éviter de nous serrer la main ? Avec ma fondation, nous aidons en Côte d'Ivoire à lutter contre le virus. Nous avons financé des ambulances, des lits d'hôpital aussi. Nous avons enregistré des vidéos dans lesquelles j'explique aux gens pourquoi ils doivent rester à la maison. On fait des erreurs dans la vie, et on doit se tenir droit malgré tout (...) je dois prouver à nouveau que je peux être un bon modèle."