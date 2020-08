Un international allemand attendu à Monaco

"Approché par Trabzonspor, le joueur en partance du club de Ligue 1 française, l'AS Saint-Etienne n'aurait pas été emballé par cette destination malgré des discussions fructueuses entre les Verts et le club turc sur les bases d'un prêt avec option d'achat (3 M€)", ajoute FF. "Il n’y a jamais eu de discussions avec Trabzonspor", observe même l'entourage de l’attaquant franco-tunisien contacté par le journal français Le Progrès. De son côté, Foot Mercato confirme un intérêt du club turc, mais précise que ce dernier, en difficulté sur le plan financier, n’a pas du tout les moyens de répondre aux exigences de Khazri et de son club. Saint-Etienne réclamerait en effet entre 6 et 8 millions d’euros pour laisser partir l'ancien Bastiais, Bordelais, Rennais... qui n'entre plus dans les plans de son entraineur Claude Puel. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives la saison dernière, Khazri est également pisté par l'Istanbul Basaksehir. Une opportunité qui semblerait davantage intéresser le joueur de 29 ans, en réflexion sur la possibilité de rejoindre le club de Süper Lig. En effet, le champion de Turquie présente l'avantage de disputer la Ligue des champions lors de la saison à venir. Avec un effectif composé à 60%, le club est déjà venu faire ses emplettes en Ligue 1 française avec le recrutement l'été dernier d'Enzo Crivelli. L'ancien Caennais a même été déterminant dans la conquête du titre (11 buts et 4 passes décisives). A la différence des autres gros clubs turcs, Istanbul BB est capable de formuler une offre pour un transfert sec. Pour rappel, Wahbi Khazri est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Saint-Etienne. Il est également dans le viseur de Naples, septième de la Serie A, qui jouera les préliminaires de la Ligue Europa la saison prochaine. A lire aussi >> AS Saint-Etienne : Khazri inscrit sur la liste des partants