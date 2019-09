Un grand club européen sur Camavinga ?

Invité sur RMC Sport, Claude Puel n'a pas voulu en dire plus sur un éventuel retour à l'AS Monaco.

Samedi, Claude Puel était l’invité de RMC Sport pour évoquer l’actualité de la Premier League et notamment la performance de son ancienne équipe, Leicester, qui a battu Tottenham (2-1). Le technicien français, libre de tout contrat après avoir échoué à trouver un club en Espagne cet été, en a profité pour répondre à la rumeur l’envoyant sur le banc de Monaco en cas de départ de Leonardo Jardim. « Je ne veux pas parler de Monaco.», a d’abord répondu sèchement celui qui a aussi entraîné Lille, Lyon et Nice en France. « J’ai failli revenir deux fois. Je n’ai pas rejoint le club parce que j’avais l’impression de boucler la boucle. Comme un début de carrière et une fin. J’avais refusé mais un jour, oui, j’aimerais revenir à Monaco », a ensuite reconnu Puel.Sur le Rocher, le natif de Castres a en effet déjà tout connu. Comme joueur, l’ancien milieu de terrain y a effectué l’intégralité de sa carrière dans les années 1980 et 1990, avec 600 matchs au compteur., avec notamment un titre de champion avec les Trezeguet, Henry et Gallardo. « C’est mon club formateur, mon club de cœur, explique Claude Puel. J’ai eu une très mauvaise expérience lors de mon passage à Lyon parce que le dernier match, à Monaco, on devait gagner pour assurer notre place en Ligue des Champions. Or en gagnant, on avait fait redescendre Monaco et ça m’avait fait beaucoup de peine à l’époque. » Aujourd’hui, l’ASM se trouve encore dans une position très délicate en Ligue 1.