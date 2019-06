Un gardien argentin pour Monaco ?

Issiaga Sylla, Baissama Sankoh, Ernest Seka, Ousmane Sidibé, Mohmed Mady Camara, Ibrahima Cissé, Abdoulaye Paye Camara, Mohamed Lamine Yattara, Idrissa Sylla plus les gardiens Moussa Camara, Nabay Yattara et Ibrahima Koné ont effectué une séance ouverte au public du stade du 28 septembre, vendredi. A la fin de l'entraînement, le sélectionneur de la Guinée a déploré la faible affluence du public. « Demain matin (samedi) on va s’entraîner à 9 h avec tous les joueurs qui sont présents à Conakry. J’espère demain qu’on aura plus de public pour soutenir l’équipe, pour avoir de l’ambiance parce que c’est ça aussi le but de de faire les entraînements ici sinon nous serions allé directement à Marrakech », a-t-il indiqué. A lire aussi >> Paul Put : Fodé Koita, un renfort de taille pour l’attaque guinéenne