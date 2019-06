Un espoir sochalien vers l'Inter Milan

Interrogé par RMC Sport, Eric-Maxim Choupo-Moting a assuré qu’il souhaite rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Lui veut encore de Paris. Mais on ne sait pas si Paris veut encore de lui. Interrogé par RMC Sport, Eric-Maxim Choupo-Moting a fait part de son envie de poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain. « J’aime vraiment le PSG, le public, la ville, a-t-il expliqué. Bien sûr que j’aimerais être là. Normalement, je serai là, parce que j’ai un contrat. Dans le football, on ne sait jamais mais je me sens très bien ».Alors que son contrat le lie au champion de France jusqu’en 2020, et qu’il dispose d’une année supplémentaire en option, l’attaquant camerounais pourrait donc être conservé, lui qui avait été l’une des recrues surprises l’été dernier. « Je ne suis pas venu pour être titulaire à la place de Cavani ou Neymar ou Mbappé, a-t-il rappelé. Je connais très bien Thomas Tuchel, on a beaucoup parlé avant que je vienne ici. J’ai fait mes matchs, c’est l’essentiel même si, quand on regarde les minutes, ce n’était pas beaucoup. »Cette saison, le joueur de 30 ans a cumulé 794 minutes jouées en Ligue 1 et a inscrit trois buts. Sa saison a surtout été marquée par son incroyable raté face à Strasbourg, lors de la 31eme journée de Ligue 1. Une victoire lors de cette rencontre aurait pu offrir le titre bien plus tôt au PSG. La semaine dernière, RMC Sport évoquait un intérêt du Besiktas pour l’ancien joueur de Schalke et de Stoke City. Sa valeur marchande n’excède pas les 5 millions d’euros, selon le site spécialisé transfermarkt.fr.